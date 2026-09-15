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▲蝦皮購物母公司Sea近日與美國OpenAI聯手，於台北國際會議中心舉辦「Sea X OpenAI黑客松亞太區系列賽」台灣站。（圖／品牌提供）

蝦皮購物母公司Sea近日與美國OpenAI聯手，於台北國際會議中心舉辦「Sea X OpenAI黑客松亞太區系列賽」台灣站。這場賽事今年6月率先於新加坡登場，台灣則是海外首站，後續還會陸續前進越南、印尼、馬來西亞及泰國，持續拓展亞太區開發者交流版圖。事實上，這場黑客松只是Sea今年一連串AI布局中的一步。今年2月，Sea已與Google簽署MOU，共同開發AI Shopping Agent；6月，Sea再與OpenAI正式簽署策略合作，宣布蝦皮App整合進ChatGPT，服務範圍涵蓋印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、台灣、越南與巴西共8個市場。這次合作也將把「ChatGPT for Business」導入蝦皮賣家生態圈，協助中小賣家運用AI生成商品文案、行銷內容，並強化客服應答效率。公開股權資料顯示，Sea美資股東占比接近五成，也讓其近年在AI合作上與美系科技巨頭愈走愈近的路線更加清楚。事實上，選擇與外部AI業者合作，並非蝦皮獨有的策略，而是美系電商圈的普遍現象。全球最大零售商沃爾瑪自2025年10月起就與OpenAI合作，讓消費者能直接在ChatGPT內完成購物；到了2026年3月，沃爾瑪轉向將自家AI助理Sparky嵌入ChatGPT與Google Gemini。亞馬遜的AI助理Rufus則建立在自家Bedrock平台上，會依查詢類型動態調用包括Anthropic Claude、自研Nova在內的多款模型。換言之，美系電商巨頭雖各有各的合作方式，但普遍都選擇對外部獨立AI系統敞開大門。相較之下，中國電商巨頭阿里巴巴走的是完全不同的路線。今年5月，阿里旗下千問App與淘寶完成雙向打通，用戶可直接在千問App內完成淘寶下單，也能在淘寶App內喚起千問購物助手，購物與AI服務全數收攏在阿里自研模型體系之下，形成一套不對外部業者開放的封閉式生態系。分析人士指出，這種美系開放、中國自研封閉的差異，除了商業策略考量，也牽涉到中西方在資料治理與用戶授權觀念上的落差。美系電商導入第三方AI服務時，普遍須遵循歐美個資保護法規與用戶明示同意機制，消費者對於是否讓AI存取個人購物紀錄，享有相對明確的選擇與退出權利；中國電商的AI生態則多在集團內部完成垂直整合，用戶數據較少外流，但相對地，數據使用的透明度與外部監督機制也較為有限。隨著AI逐漸成為全球電商版圖的核心基礎建設，這條中美路線的分野，預期將持續是市場觀察的焦點。