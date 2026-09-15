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▲在2026名古屋亞運會男籃小組賽最後一戰中，中國男籃以105：61大勝老對手菲律賓，成功報了3年前在杭州亞運遭逆轉淘汰的一箭之仇。（圖／名古屋亞運提供）

2026年名古屋亞運男子籃球C組預賽，衛冕軍菲律賓以61：105慘遭中國隊血洗，無緣晉級八強。原本菲律賓只要輸39分內就可取得晉級，沒想到卻被宿敵血洗，這場44分的慘敗不僅震撼了菲律賓籃壇，更在國內引發強烈不滿。菲律賓資深體育記者與球評近期在節目上大爆內幕，直指國家隊徵召不順、戰力大幅下滑的核心原因，正是因為菲律賓籃協（SBP）不合理的薪資政策，要求所有人拿一樣的出場費或薪資，這徵召導致無法帶入最強陣容。在賽後記者會上，菲律賓男籃總教練孔恩（Earl Cone）對中國隊的表現給予高度評價：「中國隊真的非常強，他們不僅身材高大，而且運動能力好、速度極快。我認為唯一能擊敗他們的球隊是韓國，而能擊敗韓國的只有中國。」談及菲律賓隊的表現與戰術失誤，孔恩坦承球隊太早落入被動：「我們一開始帶著想贏球的心態上場，球員們有點太興奮、打得太急躁。我們其實應該更早開始考慮『得分商數』（淨勝分），因為這場比賽的首要任務不一定是擊敗中國，而是要確保能留在這個錦標賽中。」他無奈表示，四年前能擊敗中國是個奇蹟，「我們今晚期待另一個奇蹟，但它沒有發生。」年輕球員盧塞羅（Zavier Lucero）則難掩失落：「今晚感覺很糟。對我們許多人來說，這是第一次代表國家出賽。以這麼大的分差落敗且無法晉級，真的很難找到什麼亮點。」他提到，球隊在下半場意識到淨勝分的重要性，試圖放慢節奏並阻止對手得分，導致比賽末段在進攻端顯得十分絕望，不斷勉強出手三分球，「我們差一點就達標了，但最終還是未能達到晉級的商數門檻。」菲律賓男籃的慘敗其實早有端倪。在亞運前的韓國熱身賽中，菲律賓就曾遭遇慘敗，當時甚至引起韓國媒體抱怨「這場熱身賽毫無學習價值，因為菲律賓隊實力太差」。菲律賓知名體育記者賽森（Homer Sayson）在訪談節目中火力全開，痛批這是對球迷期待的背叛：「這根本是偷走了大家的快樂！偷走了菲律賓人看著我們在亞運會衛冕，或者至少在八強賽對陣韓國時的快樂。我們原本可以期待一場充滿話題的韓菲大戰。」為何這支衛冕軍會面臨戰力嚴重下滑的窘境？賽森在節目中爆料，核心問題出在菲律賓籃協（SBP）的政策。「SBP的政策是『不支付任何球員高於其他人的薪水』，這根本是不切實際的。」賽森直言，就算是在職業聯盟，球員的薪水也會因為場上實質的貢獻而有所不同。他以明星球員索托（Kai Sotto）為例：「如果我是索托，我會同意跟在場上表現平庸的球員領一模一樣的薪水嗎？如果我是索托的隊友，我也不會因為他薪水比較高而士氣低落，因為他對球隊的貢獻本來就更大。」賽森更重話抨擊籃協不能總是道德綁架球員：「你不能總是拿『愛國主義』來說嘴，不能一直打著『相忍為國』這張牌。球員們也需要吃飯、需要養家、付小孩的大學學費。他們為自己的名聲和技能付出了努力，就應該得到相應的報酬。」除了薪資問題導致陣容不齊，總教練孔恩在面對媒體時也透露了球隊在戰術執行上的困境。賽森透露孔恩曾無奈地承認球隊本屆確實沒有帶上最好的陣容應戰：「對於無法晉級八強我深感失望。但這提醒了我們，如果不能帶上最好的球員參加國際賽事，我們就不可能取得好成績。」孔恩甚至在輸給巴林後坦承，由於球員陣容的組成限制、極短的備戰時間，以及他對這套專為現有陣容設計的新戰術體系不夠熟悉，他被迫將在場上叫戰術的部分權力（Play-calling）交給了教練團的其他成員。這種種因素疊加，最終導致了這支曾站在亞洲之巔的球隊，在本屆亞運會上黯然退場。