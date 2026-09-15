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杜鵑颱風路徑有共識 周末北轉朝日本移動



張承傳指出，關島附近的熱帶性低氣壓，預估周三清晨至上午會增強為「杜鵑颱風」，未來路徑，各國大方向都是順著高壓邊緣往西北，抵達琉球東方海域附近後北轉，朝日本東南方海域移動，周末（9月19日至9月20日）開始可能影響日本天氣，對台灣無直接影響，但周末期間前往海邊活動仍需提防長浪威脅。



張承傳指出，關島附近的熱帶性低氣壓，預估周三清晨至上午會增強為「杜鵑颱風」，未來路徑，各國大方向都是順著高壓邊緣往西北，抵達琉球東方海域附近後北轉，朝日本東南方海域移動，周末（9月19日至9月20日）開始可能影響日本天氣，對台灣無直接影響，但周末期間前往海邊活動仍需提防長浪威脅。

▲關島附近的熱帶性低氣壓，預估周三上半天成為杜鵑颱風後，路徑先往西北，後續轉向日本南方海面移動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周三雨勢縮減 周四北台灣再迎局部短暫雨

▲周三水氣減少，主要以午後降雨為主，周四迎風面有局部短暫雨，周末至下週環境偏乾，降雨稀少。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周六起轉偏乾 北台灣回暖破30度

▲雖然有東北季風影響，但目前冷空氣還不明顯，未來一周日夜溫差較大，白天仍有30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

「杜鵑颱風」預估周三（9月16日）清晨至上午，在關島附近生成，中央氣象署預報員張承傳表示，路徑大方向將沿高壓邊緣往西北，抵達琉球東方海域後北轉、前往日本東南方，對台灣無直接影響，不過，周四（9月17日）東北季風減弱、風向轉偏東，北台灣及東半部再迎局部雨勢，天氣將再度出現變化。張承傳說明，周三東北季風持續影響，但北方有乾空氣移入導致水氣減少，整體降雨量減少，主要是東北部、恆春半島有局部短暫雨，大台北、花東零星短暫雨，午後降雨在嘉義以南為主，但雨勢也縮減，雲林以南山區要留意局部較大雨勢。張承傳提及，周四風向轉偏東風，水氣有稍微增加，大台北、東半部、恆春半島都會有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部以北山區則有零星短暫陣雨，周末兩天台灣周邊轉為偏北風環境，迎風面地區雨勢不大，僅有局部短暫陣雨出現。張承傳補充，周四東北季風減弱後，目前氣象署尚未觀察到下一波東北季風增強趨勢，因此從周六至下周五（9月25日），台灣將迎來一波偏乾的時段，9月底至10月則仍有熱帶系統發展機會，氣象署會持續觀察。氣溫方面，周三、周四桃園以北、東北部白天高溫27至28度，體感舒適涼爽，竹苗及花東高溫30度，中南部仍達32至33度，南北溫差較大，各地清晨低溫約23至24度，早出晚歸應適時加衣。周四過後北台灣高溫也將突破30度，明顯降溫的情況還不明顯。