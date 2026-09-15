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嘴型、聲音對不上 奇怪用詞讓面試官起疑

同一張臉又出現 另一家公司也曾面試過

專家示警北韓IT人員 全球逾5000家公司傳受影響

要求「手遮臉」可抓破綻 薪資匯入加密貨幣也要小心

隨著生成式人工智慧（AI）快速進化，利用「AI替身」冒充真人參加線上求職面試的問題也逐漸浮上檯面。日本一家科技公司日前面試一名應徵者時，發現對方不僅聲音與嘴型對不上，回答方式也相當不自然，最後懷疑螢幕另一端根本不是「真人」。更離奇的是，另一家公司先前也曾面試到外貌、聲音及說話方式幾乎完全相同的「求職者」。根據朝日電視台報導，東京一家運用AI發展娛樂事業的企業KOWRO日前進行線上招募面試，一名男性應徵者流暢介紹自己，聲稱擁有約9年網路系統開發經驗，上一份工作還參與全球AI產品開發。不過，面試官很快發現男子的嘴型與聲音明顯不同步，眼神也不斷游移，對話之間還出現不自然的停頓，因此直接詢問對方是否使用AI。男子否認使用AI，並聲稱可能只是網路延遲，但回答時卻以不自然的敬語「ご自身」（您本人）指稱自己，進一步加深面試官疑慮。此外，男子還把讀作「コヲロ」的KOWRO錯念成「COLO」，種種異常最終讓面試官中止面試。KOWRO代表原田祐二坦言，整場面試期間一直在「一半覺得是真人、一半覺得是AI」之間猶豫，直到最後才確信對方極可能是AI生成的冒充者。更令人意外的是，這名疑似AI生成的應徵者早在7月底就曾出現在另一家企業的線上面試。AI Square（エーアイスクエア）代表堀友彥表示，看到影片後立刻發現，對方的臉與自己曾面試過的「求職者」完全相同，就連聲音和說話方式也幾乎一模一樣，讓他懷疑兩家公司碰上的是同一套AI冒充手法。日本IT記者三上洋指出，事件也不能排除與近年增加的北韓IT人員冒充外國技術人才求職有關。不法人士可能透過遠距工作進入企業，一方面賺取薪資並將資金匯回北韓，另一方面取得企業機密資料，甚至可能進一步利用相關資訊發動勒索軟體等網路攻擊。今年7月，包括日本、美國在內的11個國家已針對相關風險發出警告。據估計，北韓IT人員利用AI等技術冒充他人參加線上面試的案例，涉及超過5000家公司、至少6500起面試。面對AI換臉等技術日益逼真，專家建議企業在線上面試時，可要求應徵者將手移到臉部前方。部分即時AI換臉技術主要針對臉部進行替換，當手掌遮住臉時，系統可能來不及正確處理遮擋關係，畫面因而出現變形或其他不自然現象。此外，若應徵者要求將薪資以比特幣等加密貨幣支付，或指定匯入並非本人名下的銀行帳戶，也應提高警覺。隨著AI生成影像與聲音技術快速成熟，企業線上招募面臨的問題已不只是履歷造假，甚至必須先確認螢幕另一端的「求職者」究竟是不是真人。