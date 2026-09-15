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民怨沸騰：繳5G費用卻無訊號可用

印度北方邦（Uttar Pradesh）日前發生一起荒謬的暴力扣人事件。一名電信技術人員前往村莊處理網路故障時，由於當地村民飽受長達兩年的5G訊號斷訊問題之苦，暴怒的村民們竟將技術人員綁在訊號塔上表達不滿。當地警方獲報後介入調查，目前已逮捕6名涉案村民，全案仍在進一步調查釐清中。綜合外媒報導，這起事件發生於北方邦法特赫布爾縣（Fatehpur）的哈爾多里村（Hardauli）。受害技術人員名為辛格（Aditya Bhan Singh），事發當天，辛格接獲通知前往該村檢修行動網路，不料剛抵達現場，便遭多名村民圍堵並強行綁在訊號塔上。當地警長曼格里克（Abhimanyu Manglik）表示，村民不滿當地雖設有基地台，但近兩年來行動訊號極其不穩，5G服務更是幾近癱瘓。現場影片在社群網路上瘋傳，可以看見辛格被村民們牢牢綁在鐵塔基座上，還有村民嗆聲稱，在電信公司高層主管親自到場並徹底解決通訊問題之前，絕對不會釋放辛格。警方調查指出，村民長期抱怨即使在電力供應正常的狀況下，通話與行動網路依然頻繁中斷，嚴重影響日常生活與工作。曼格里克補充表示，「村民痛批他們每月按時繳納高額的5G服務費用，卻始終無法獲得相應的通訊品質，積怨已久才會釀成極端行為」。受害工程師辛格於事發次日向警方報案。警方隨後依據其證詞成立專案小組，並對涉案村民展開追查，目前已逮捕6名年齡介於21歲至36歲之間的男子，6名涉案人在移送治安法庭審理後，均已獲准保釋候審。當地警方強調，雖然民眾對電信服務品質有所不滿，但私刑拘禁已觸犯法律，相關調查目前仍在持續進行中。