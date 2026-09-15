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▲吳慷仁曬出男友視角照，恭喜邵雨薇入圍金鐘視后。（圖／翻攝自吳慷仁Kang Ren Wu﻿ FB）

🏆戲劇節目女主角獎入圍名單：

《第61屆金鐘獎》的完整入圍名單，已在今（15）日公開。邵雨薇這次以《動物園》首度入圍「戲劇節目女主角獎」，將與柯佳嬿、楊貴媚、謝欣穎、鍾欣凌一同角逐視后寶座。而在得知她入圍消息後，交往多年的男友吳慷仁也第一時間發文恭喜，罕見放閃曬出今年6月兩人出遊玩時拍下的男友視角照，甜喊：「掌聲屬於妳。」吳慷仁在得知邵雨薇入圍金鐘視后的消息後，馬上發文恭喜：「超級棒的～一直努力的妳，總是默默的一個人安靜用功，始終會被看到的，掌聲屬於妳。」並大讚邵雨薇演的《動物園》與《人浮於愛》都很好看又精采，「入圍就是肯定～太替妳開心了。」吳慷仁也曬出兩人今年6月一起出遊時拍下的男友視角照，只見邵雨薇戴著墨鏡、披著一頭秀髮、穿著白上衣看向遠方，吳慷仁則火速捕捉這個瞬間，配上晴朗的天空，根本就是電影畫面，散發出對女友濃濃的愛。粉絲們也都紛紛獻上祝賀，「真的好看～恭喜」、「好優秀的男朋友的祝福。」邵雨薇《動物園》報名單位：南瓜電影有限公司柯佳嬿《如果我不曾見過太陽》報名單位：一諾影視娛樂股份有限公司楊貴媚《我們與惡的距離II》報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司謝欣穎《我們與惡的距離II》報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司鍾欣凌《拜六禮拜》報名單位：中華電視股份有限公司