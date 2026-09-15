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國史館新任館長陳翠蓮昨日表示，有人要組「黨外大聯盟」，卻盜用、冒用過去民主運動的名號，恐讓民眾對民主體制失去信心，引發藍營不滿。對此民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，此話並非針對台中市長盧秀燕所說的在野大聯盟，是針對國民黨主席鄭麗文所提「黨外大聯盟」，由國民黨提出黨外大聯盟，本來就是非常奇怪的事情，強調沒有必要過度延伸，解釋成幫執政者打選戰，綠委陳培瑜館長一上任不用政治獵巫。莊瑞雄表示，陳翠蓮是對台灣歷史政治，尤其是對二二八非常有研究的學者，她認為黨外大聯盟被偷換概念，相信不是針對盧秀燕提出的在野大聯盟。莊瑞雄說，政黨政治、民主時代民主政治，在野黨本就可以有在野聯盟的概念與運作，台灣或國際所見都有，但在台灣「黨外」概念是過去時空背景下的產物，過去國民黨一黨專政時，沒有言論自由與組黨自由，政治氣氛何其肅殺，動不動得罪執政者都會有生命與身家風險，現在台灣進入民主時代，陳翠蓮這席話是針對鄭麗文提出的「黨外大聯盟」。莊瑞雄說，國民黨提出黨外大聯盟，本來就是非常奇怪的事情，沒必要將一個歷史學者自己的看法，過度延伸說是幫執政者打選戰。歷史不是民進黨的，但威權記憶與事實也不會因為選舉到了就突然被改寫成民主，否則以現在的政黨政治，在野黨在國會是多數，現在的藍白合就是在野大聯盟的概念。莊瑞雄表示，要將在野偷換概念成「黨外」，有時空背景，如果藍白叫做黨外大聯盟，那是貽笑大方，是對黨外在民主進程中刻意選擇遺忘。陳培瑜表示，陳翠蓮希望上任後可以讓國史館成為討論台灣史的重要平台，讓不同世代、不同政治立場甚至是不同國家的人深切了解台灣歷史，希望大家對歷史的討論除了回到歷史真相外，還能有更多詮釋空間。不同黨派者有不同立場都能理解，但希望不用在館長一上就政治獵巫。