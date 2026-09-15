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曾敬驊6月以台劇《如果我不曾見過太陽》拿下由韓國釜山國際電影節主辦的2026年全球OTT大獎最佳男主角，被評審盛讚「全身每條血管都在說故事」，今（15）日他再以此劇獲得金鐘視帝的提名，本人發聲表示：「謝謝評審，謝謝一起完成《如果我不曾見過太陽》的工作夥伴們，先祝大家中秋節快樂。」今天下午，第61屆電視金鐘獎公布入圍名單，曾敬驊不負眾望以《如果我不曾見過太陽》冷血暴雨殺人魔角色入圍戲劇節目男主角獎，對上《我們與惡的距離II》周渝民、《都市開基祖》莊凱勛、《監所男子囚生記》陳澤耀和《零日攻擊－蛇仔》謝章穎。今年6月20日，曾敬驊從韓媒視為「死亡之組」的2026年全球OTT大獎最佳男主角獎項中打敗玄彬、金宣虎等人出線，評審團稱讚他「在《如果我不曾見過太陽》展現令人驚豔的蛻變，游走在被悲傷與憤怒吞噬、情感麻木的男人，以及他曾經那單純無邪的高中生模樣之間，細膩詮釋光明與黑暗並存的角色，展現自己演技中全新的一面。」評審團表示：「曾敬驊的演出贏得廣泛的讚譽，評審紛紛盛讚他傳達角色內心深切痛苦的能力，僅憑最細微的表情，就彷彿他全身的每條血管都在訴說著故事。」如今再度以同一部作品角逐今年金鐘獎視帝，不少網友預測該獎已經是他的囊中物。第61屆金鐘獎頒獎典禮將於10月23日（節目類）、24日（戲劇類）晚間7點在台北流行音樂中心隆重登場，節目類典禮主持人為陳漢典，戲劇類是陳庭妮，夏和熙、謝雨芝（Dora）為節目類紅毯主持人，木木、石知田則是戲劇類紅毯主持人。