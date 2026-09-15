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富邦金控今（15）日公布今（2026）年8月自結合併稅後淨利246.8億元；累計前8月合併稅後淨利1202.6億元，每股稅後盈餘（EPS）8.30元。透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的股票處分損益，8月金控合計127.4億元，累計前8月金控合計1134.2億元。富邦金8月淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益後，對保留盈餘影響數為374.3億元；累計前8月對保留盈餘影響數共2336.8億元、每股16.40元，超越歷年全年獲利表現。由於FVOCI股票處分損益，不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一，與接軌IFRS 17前之獲利表現更具可比性。富邦金旗下子公司台北富邦銀行、富邦證券及富邦投信單8月及累計前8月獲利皆創歷史同期新高；富邦產險累計前8月獲利創歷史同期新高；富邦人壽單8月獲利及累計對保留盈餘影響數亦創下歷史同期新高紀錄。富邦人壽8月稅後淨利172.5億元，累計前8月稅後淨利651.7億元；加計單8月及累計前8月FVOCI權益工具稅後處分損益120.7億元及1080.7億元後，單8月及累計前8月對保留盈餘影響數分別為293.2億元及1,732.4億元，皆創歷年同期新高。8月獲利除CSM穩定攤銷、經常性投資收益貢獻，以及現金股利進帳外，亦受惠於美國經濟數據穩健、大型科技股財報優於預期及AI成長題材持續發酵，台股加權指數呈現反彈走勢，評價利益回升，公司亦持續掌握市場機會實現台股部位資本利得，帶動投資收益成長。債市方面，市場持續消化美伊戰事、貨幣、財政等各類訊息的影響，8月公債利率呈現區間震盪。富邦人壽把握利率反彈進行配置，以提升未來經常性收益，並持續關注後續市況變化。資本方面，淨值比及整體新一代清償能力制度（TIS）資本水準維持良好，8月底自結淨值比率逾16%，公司持續密切關注市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。台北富邦銀行2026年8月稅後淨利43.2億元，年增32%，累計前8月稅後淨利達336.9億元，較去年同期成長31%，單月及累計獲利均創歷年同期新高，主要來自營收較去年同期成長25%帶動。利息淨收益方面，今年以來存、放款動能維持強勁，餘額較去年同期成長15%及16%，同時在淨利差提升帶動下，累計利息淨收益較去年同期成長29%；手續費淨收益方面，受惠財富管理商品銷量及信用卡海外消費成長，整體手續費淨收益較同期成長39%。截至8月底，逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1112%，資產品質維持良好水準。富邦產險2026年8月稅後淨利7.2億元，累計前8月稅後淨利71.4億元，超越歷年全年獲利表現；加計FVOCI權益工具稅後處分損益後，單8月及累計前8月對保留盈餘影響數分別為10.1億元及93.5億元，主要來自優異的承保獲利及投資收益貢獻。富邦證券2026年8月稅後淨利23.2億元，累計前8月稅後淨利155.0億元，較去年同期成長140%，單月及累計獲利均續創歷年同期新高。在手續費收入方面，台股市場交投持續熱絡，累計1至8月台股日均成交值達1.25兆元，帶動經紀及財富管理業務收入合計較去年同期成長121%；此外，受8月台股行情回升帶動，金融資產部位收益較去年同期成長177%。富邦投信2026年8月稅後淨利1.9億元，累計前8月稅後淨利12.3億元，分別較去年同期成長83%和74%，單月及累計獲利均續創歷年同期新高。8月資產管理規模仍維持1.5兆元高水位，較去年同期成長60%，主力產品表現亮眼，其中富邦台灣采吉50 ETF、富邦台美雙星多重資產基金及富邦NASDAQ ETF規模分別較去年同期成長87%、142%及105%。此外，富邦台灣龍耀主動式ETF與富邦景氣循環多元資產組合基金等新產品發行，持續豐富產品版圖，帶動管理費收入穩步提升，進一步挹注整體獲利表現。