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參賽權益當日通知： 未來凡接獲涉及選手參賽權益與徵召通知，協會必須在「收到當天」通知選手本人。



國際積分主動公開： 建立定期查核機制，將選手的國際積分與排名定期主動告知，消除資訊落差。



資格規則提前公告： 於每一賽季展開前，提早確立並公布國際賽事的參賽資格與遞補作業原則。



決策全面書面留痕： 建立標準書面化決策紀錄，並落實單一業務窗口與職務代理人機制，杜絕單一個人主觀裁決。



選訓制度全面檢討： 依運動部要求全面檢視選訓審議流程，相關內部規範與檢討報告預計在2個月內完成，下賽季資格原則亦將在年底前對外公告。





▲台灣體操女將李佳蔚與潘采宸（圖）世錦賽遞補門票遭協會擅自回絕，導致選手痛失大賽舞台，引發體壇與社會各界強烈撻伐。（圖／取自屏東陸興高級中學臉書）

以下為中華民國體操協會道歉聲明全文

台灣體操女將潘采宸、李佳蔚原本透過國際體操總會（FIG）遞補取得2026世界體操錦標賽參賽資格，卻因中華民國體操協會在未告知選手、教練的情況下回覆「不參賽」，最終失去世錦賽門票，引發體壇譁然。體操協會今（15）日正式發布道歉聲明，首度明確坦承：「收到FIG通知至做出決定前，完全沒有詢問選手意見。」協會並證實，在運動部依《國民體育法》第43條要求公開道歉、撤免秘書長後，江建東已正式卸下職務，同時公布5項制度改革，承諾兩個月內完成內部檢討。這起爭議源於8月20日凌晨，體操協會接獲FIG通知，潘采宸、李佳蔚分別在女子高低槓與地板項目獲得世錦賽遞補資格，但要求必須在24小時內確認是否參賽。當時體操協會評估，國家代表隊名單須循例經選訓委員會審議，再報請主管機關備查，短時間內難以跑完所有行政流程，遂在時限壓力下直接回覆FIG「本屆不參賽」。然而，整個決策過程中，協會完全未向兩名選手、教練及家屬透露遞補訊息，更遑論詢問參賽意向。等到相關人士輾轉獲悉時，世錦賽門票早已依序轉讓給其他國家，無法挽回。面對排山倒海的質疑聲浪，體操協會在最新聲明中直言行政處理出現重大缺失。協會坦言，當時內部決策完全被「程序是否合規、時間是否來得及」的行政思維局限，卻忽視了選手權益才是核心。「本會確實沒有在第一時間告訴選手。」協會坦承，從收到FIG通知到送出回覆，未曾讓潘采宸與李佳蔚知情。聲明指出，選手歷經無數賽事積累積分才換來站上世界舞台的門票，「最應該被告知、也最有資格表達意見的，就是選手本人」，協會為此向兩名選手、家屬及教練團致上最深歉意。事件延燒後，運動部多次要求協會釐清決策責任歸屬，並於9月11日正式依《國民體育法》第43條啟動行政處分，限期要求協會公開道歉並撤免秘書長職務。體操協會今日證實，秘書長江建東已正式卸下職務。為避免影響愛知・名古屋亞運的備戰工作及其他選手權益，在新任秘書長依章程遴選出爐前，協會相關行政業務由理事長直接督導。協會並在聲明中表明，儘管當時行政公文由秘書長執行，但「本案處理結果由理事長負最終責任」，後續將全力配合運動部與相關主管機關的調查。為防堵類似憾事再度發生，體操協會公布了5大制度改革方案：體操協會最後沉痛表示，即便亡羊補牢，也無法挽回潘采宸與李佳蔚錯失的世錦賽機會；選手耗費數年心血累積積分，協會卻沒能在關鍵時刻讓她們知道自己已站在世界賽的門口，未來將以具體制度改革作為警惕，確保每位選手的參賽權利受到完整保障。關於2026年世界體操錦標賽兩位女子選手單項遞補名額這件事，這幾天讓大家失望、也讓大家生氣，本會謹以中華民國體操協會名義，向兩位選手及其家人，以及所有關心體操的朋友，說明並道歉。一、 本會確實沒有在第一時間告訴選手自8月20日凌晨收到國際體操總會來信之後，至做出回覆決定之前，本會沒有讓兩位選手知道這件事，也沒有先問過她們的意見，這是本會的責任。本會當時把注意力全放在「程序上是不是合於規定、來不來得及」，卻忽略了最應該被告知、也最有資格表達意見的，就是選手本人。選手一場一場比賽累積成績，才有可能有這次遞補的機會；她們的家人也一路陪著走過這段路。本會卻沒有在做決定之前讓她們知道、聽取她們的想法。對兩位選手和她們的家人，本會實在很抱歉。二、 關於當時的決定過程及原因國家代表隊的參賽名單，依規定必須先經過選訓委員會審議通過，再報主管機關備查，從來不是協會可以直接決定的事，當時基於回覆期限已迫、客觀上無法在期限內完成上述程序的考量，回覆本屆不參賽，這個決定的責任由本會承擔，理事長對本案的處理結果負最終責任。此一決定從來不是對兩位選手實力或資格的否定，以上謹就當時的決定過程及原因予以說明。三、 關於秘書長職務運動部已依國民體育法第43條規定，要求本會公開道歉，並撤免江建東秘書長職務，江建東業已卸下本會秘書長職務。秘書長職務出缺期間，相關業務暫由本會理事長直接督導，確保不影響刻正進行之亞運賽事籌備，及選手權益，新任秘書長人選將盡速依本會章程規定辦理，並以能確實落實下列改善措施為首要考量，本會將配合運動部及相關機關後續之調查。四、 本會接下來要做的事第一，往後只要是牽涉選手參賽權益的通知，本會都會在收到的當天讓選手本人知道。第二，選手的國際積分和排名，本會會定期查核並主動告知，不再讓資訊只停留在協會這一端。第三，每個賽季開始前，本會會先將參賽資格和遞補的原則討論確定，並經決議後公告。第四，建立書面化的通知與決策紀錄機制，並指定單一聯絡窗口（含代理人）負責在收件當日通知，不再由個人判斷決定是否告知。第五，本會將就選訓相關程序進行全面檢討，並配合運動部的改善方向辦理。上述各項將於兩個月內完成內部規定與檢討報告，於本年度內公告下一賽季的參賽資格與遞補原則，並就辦理情形對外說明。五、 最後，本會知道再多的道歉，也沒有辦法把名額還給兩位選手，這個結果已經無法挽回，選手用好幾年的時間換取一次站上場的機會，本會卻沒有讓她們知道自己曾經站在那個門口。這個責任本會承擔，也一定會把該補的制度補起來，讓同樣的事不要再發生在任何一位選手身上，謹再次向兩位選手及其家人，以及所有關心體操的朋友，致上最深的歉意。