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中華電信抽出360名3600元購物金

▲中華電信開賣活動已經事先抽出360位用戶可以獲得3600購物金。（圖／NOWNEWS攝影中心）

再抽iPhone 18 Pro Max 1TB

台灣大送18組價值逾13萬元蘋果大禮包

首賣現場前20名人人有獎、頭香有機會拿MacBook Air

▲iPhone 18 Pro本周五開賣，預料Apple Store 信義 A13第一時間也會湧入不少購機人潮。（圖／NOWNEWS攝影中心）

蘋果iPhone 18 Pro系列將於本週五（18日）正式開賣，中華電信、台灣大哥大公布首賣活動與購機優惠。中華電信已抽出360名幸運果粉，可獲得3600元新機購物金，還能再抽iPhone 18 Pro Max 1TB；台灣大哥大則祭出價值超過13萬元的「Apple尊爵旗艦組」，符合資格者最高可取得6次抽獎機會，首賣會現場前20名完成申辦的果粉也可抽MacBook Air。中華電信9月14日上午10時開放登記，並公開抽出280名「線上登記雙重抽」及80名「台北首賣會現場加碼抽」得主，合計360人，360名幸運果粉可獲得iPhone新機3600元購物金，內容包括2000元購機折價及Hami Point 1600點，但必須在11月30日前至指定iPhone銷售服務中心申辦iPhone 18 Pro系列或iPhone Duo。除了3600元購物金，中華電信將於9月18日首賣會當天，從所有完成線上登記的果粉中抽出18名得主，其中16人可獲得Hami Point 18000點，另外2人可抱回iPhone 18 Pro Max 1TB。至於抽中「台北首賣會現場加碼抽」的80名果粉，必須在9月18日上午6時至7時，攜帶中獎簡訊、登記使用的手機門號及身分證件，前往台北市信義區松仁路130號的中華電信台北東區服務中心完成報到。台灣大哥大則將於9月18日在臺北文創myfone直營門市舉辦首賣會，並推出「Apple尊爵旗艦組」抽獎活動。每組獎項包含MacBook Air 15吋M5、iPad Pro 11吋M5、Apple Watch Ultra 4、AirPods 5及HomePod mini等5款裝置，單組價值超過13萬元，共送出18組台灣大哥大首賣會當天將於上午7時20分開放入場並發放前20名號碼牌，並邀請Fubon Angels秀秀子、慈妹、Jessy、卡洛琳、栗子、沁沁、陳愉及小芊帶來開場表演。現場前20名取得號碼牌並完成iPhone 18 Pro系列專案申辦的果粉，可獲得犀牛盾或TORRAS手機殼，並參加現場抽獎，獎項包括MacBook Air 13吋512GB、MacBook Neo 256GB及AirPods Pro 3，頭香果粉另享特殊抽獎機會，有機會直接抱回MacBook Air。