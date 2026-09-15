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章孝嚴才是申請人！張景森喊話：別再把球丟給蔣萬安

台北市長蔣萬安身世爭議持續延燒，已故黃埔將領郭禮伯之子郭貽熹日前喊話，只要蔣萬安願意，他不排斥配合DNA鑑定；蔣萬安被問及相關話題時則無奈回應，「不要每一次選舉都要討論DNA的事情好不好？」前政務委員張景森則認為，真正應該出來說明的，是內政部、台北市政府民政局，以及當年的申請人章孝嚴，也就是蔣萬安的父親。張景森表示，蔣萬安願不願意驗DNA，是他的政治判斷，他可以拒絕，也可以承擔社會的懷疑，但法律問題不應該一直追著蔣萬安跑，因為當年提出申請的不是他，而是章孝嚴；審查並核准相關戶籍登記的，也不是蔣萬安，而是政府；真正應該出來說明的，是內政部、台北市政府民政局，以及當年的申請人章孝嚴。張景森提到《民法》第1065條第1項內容，其中「經生父撫育，視為認領」的前提，仍然是撫育者確實是「生父」。撫育可以取代認領的意思表示，卻不能在邏輯上自己證明血緣。所以真正值得追問的是：當年戶政機關究竟根據什麼證據，認定蔣經國就是章孝嚴的生父？現在球不應該丟給蔣萬安，而應該丟回內政部與台北市民政局。張景森認為，應把當年的卷宗找出來，向社會說明3件事：第一，當年的申請人究竟提出哪些證據，證明蔣經國是生父？第二，戶政機關當時依據什麼法律、經過什麼程序，認為這些證據已經足夠？第三，現在出現與當年認定相衝突的重要歷史資料，依法是否有重新檢視、調查、更正或要求補充資料的必要？如果沒有，也請把法律理由說清楚。「如果政府認為當年的法律適用、程序與證據完全沒有問題，那就公開為自己的行政決定負責。」張景森續指，如果認為新的資料已經使原來的事實基礎產生重大疑義，那麼接下來依法可以做什麼，也應該由主管機關正式說明。至於需要補充證據，首先應該找誰？當然是當年的申請人章孝嚴，而不是蔣萬安，所以不要再把球一直丟給蔣萬安。