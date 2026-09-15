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角色配音被拿去訓練AI 涉嫌侵權

▲米哈游發現，旗下遊戲《原神》角色配音，出現在AI變聲軟體。（圖／《原神》）

法院認定不法 需賠償近400萬元

開放世界冒險RPG《原神》在全球擁有廣大的遊戲玩家，不過2025年遊戲官方米哈游卻發現，有一款AI變聲軟體，居然有《原神》63位角色的聲音，提供民眾付費變聲使用，而且在軟體中還有大量《原神》角色圖片，因此向法院提出告訴，近期判決出爐，AI變聲軟體被要求立即停止不正當行為，並賠償米哈游人民幣75萬元（約新台幣356萬元）。根據外媒報導，米哈游在2025年發現《原神》角色配音被AI變聲軟體不正當使用，並將AI變聲軟體負責公司告上法院，米哈游指出，變聲軟體的聲音會讓使用者在聽覺上產生混淆，認為不管說什麼都像是《原神》角色在說話；AI變聲軟體則指出，變聲服務是AI模型訓練出來的結果，而且實際出來的效果會因人而異，加上聲音的權益應該是配音員本人的，而不是米哈遊，應該由配音員本人提出告訴。該案件經過司法聲紋辨識後，發現AI變聲軟體中《原神》角色的試聽語音，跟《原神》角色實際聲音高度相似，AI變聲軟體公司也坦承，他們在沒有經過授權的情況下，就使用1分鐘的《原神》角色音訊，混合其他聲音素材訓練AI變聲模型。最終上海浦東法院知識產權審判庭法官指出，遊戲角色使用的配音，主要是依照角色在遊戲中的設定，並不是配音員自己進行個人化的發揮，因此遊戲角色配音就是具有識別商品來源的「商業標識」功能。因此法院判決，AI變聲軟體公司要立刻停止不正當競爭行為，將相關角色配音下架，並且賠償米哈游人民幣75萬元（約新台幣356萬元）。