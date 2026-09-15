坐落於臺北大巨蛋園區核心、鄰近信義區的臺北洲際酒店（InterContinental Taipei）即將開幕。台北洲際表示，今年適逢品牌創立80週年，酒店選擇用一封「寫給臺北的城市情書」，為臺北洲際酒店的正式到來作為前導，展開與這座城市的第一場對話。因此釋出80個房間邀請民眾免費入住，只要參加活動於9月15日～9月22日期間，於社群留言報名，寫下指定文字（臺北故事），9月24日將公布80位獲選的幸運兒。
臺北洲際酒店提到，「愛上臺北的理由」城市故事募集計畫將於2026年9月15日（二）至9月22日（二） 開放社群留言報名，並於 9月24日（四）正式公布80位獲選賓客。
🟡臺北洲際酒店送80個房間免費試住活動一覽：
參加方式四步驟：
一、追蹤臺北洲際酒店官方Facebook / Instagram / Threads 任一社群平台
二、寫下告白：於活動指定貼文下方留言，完成指定的城市告白句型，寫下屬於你的臺北故事。
三、邀約旅伴：標記一位你想一同探索臺北的旅伴，邀請更多人接力分享自己喜歡臺北的理由。
四、完成登記：收到活動連結後，完成本表單之基本資料及偏好入住日期登記。最終將抽出 80位得獎者，每位得獎者可另攜伴一位，於臺北洲際酒店正式開幕前搶先入住
活動平台：台北洲際酒店官網
活動日期：9月15日～9月22日
中獎公布日期：9月24日
獎項：一泊二食，共抽出 80 名，每名中獎者可攜一位同行。獎項包含一間客房住宿一晚，以及中獎者與一位同行者共兩位之餐食。入住日期為 2026年09月30（三）或10月01日（四）；報名時可填寫偏好入住日期，實際入住日期將由酒店依房況及營運安排決定。
新北也有新酒店 「新北炎洲喜來登酒店」預計2027年開幕
另外，即將開幕的酒店還包含「新北炎洲喜來登酒店」！炎洲集團宣布，攜手全球最大酒店連鎖集團萬豪國際集團，於新莊副都心精華地段引入旗下經典高級酒店品牌「喜來登飯店與度假村」，打造「新北炎洲喜來登酒店」，酒店採住宅式共構的精品酒店寓邸設計，與炎洲THE ONE建案連棟相鄰。酒店樓高 20 層，2樓為餐廳區域、3樓規劃百坪的會館及親子友善空間，5至20樓為客房樓層，行政酒廊座落於酒店最高樓層。一樓則有「&More by Sheraton」咖啡廳，二樓則有 Semi-buffet「Daily Social食光餐廳」。新北炎洲喜來登酒店表示，預計最快將於明（2027）年將正式落成開幕，預計將成為新北市第7間國際酒店品牌。
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參加方式四步驟：
一、追蹤臺北洲際酒店官方Facebook / Instagram / Threads 任一社群平台
二、寫下告白：於活動指定貼文下方留言，完成指定的城市告白句型，寫下屬於你的臺北故事。
三、邀約旅伴：標記一位你想一同探索臺北的旅伴，邀請更多人接力分享自己喜歡臺北的理由。
四、完成登記：收到活動連結後，完成本表單之基本資料及偏好入住日期登記。最終將抽出 80位得獎者，每位得獎者可另攜伴一位，於臺北洲際酒店正式開幕前搶先入住
活動平台：台北洲際酒店官網
活動日期：9月15日～9月22日
中獎公布日期：9月24日
獎項：一泊二食，共抽出 80 名，每名中獎者可攜一位同行。獎項包含一間客房住宿一晚，以及中獎者與一位同行者共兩位之餐食。入住日期為 2026年09月30（三）或10月01日（四）；報名時可填寫偏好入住日期，實際入住日期將由酒店依房況及營運安排決定。
另外，即將開幕的酒店還包含「新北炎洲喜來登酒店」！炎洲集團宣布，攜手全球最大酒店連鎖集團萬豪國際集團，於新莊副都心精華地段引入旗下經典高級酒店品牌「喜來登飯店與度假村」，打造「新北炎洲喜來登酒店」，酒店採住宅式共構的精品酒店寓邸設計，與炎洲THE ONE建案連棟相鄰。酒店樓高 20 層，2樓為餐廳區域、3樓規劃百坪的會館及親子友善空間，5至20樓為客房樓層，行政酒廊座落於酒店最高樓層。一樓則有「&More by Sheraton」咖啡廳，二樓則有 Semi-buffet「Daily Social食光餐廳」。新北炎洲喜來登酒店表示，預計最快將於明（2027）年將正式落成開幕，預計將成為新北市第7間國際酒店品牌。