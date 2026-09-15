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▲曹瑞原（如圖）受訪時表示，有幾部戲都拍得很好，包括演員、導演，「可是比較劣勢的地方是，很多都只是單一劇集的展現。」（圖／記者嚴俊強攝影）

第61屆金鐘獎今（15）日公布入圍名單，今年戲劇類824件、節目類883件作品參賽，獎項競爭十分激烈，稍早公布完整入圍名單，今年除了多部戲劇「網內互打」，也有不少遺珠，包括杜汶澤、戴立忍、潘慧如等人都有被討論；另外港星鄭伊健演出《百萬人推理》卻槓龜，對此戲劇類評審委員曹瑞原受訪時坦言「有一點可惜」，因為該劇是使用配音，「會少掉表演的魅力，也許別的評審會介意。」今年戲劇類有不少大咖入圍，其中迷你劇集女主角獎入圍者包括舒淇、李心潔等共同角逐，曹瑞原受訪時表示：「很棒欸！如果台灣可以把這些華語圈的演員找來，我覺得是很棒的事情，很開心。」也樂見大家在戲劇圈一起琢磨，可以活絡整個產業。曹瑞原提到，李心潔在《回魂計》中有蠻不一樣的表現，同劇的舒淇所帶來的喜劇感也更難，所以兩人才能夠同時入圍。至於《百萬人推理》的鄭伊健，曹瑞原坦言「有點可惜」，因為該劇使用配音，以專業評審角度來看，會少掉表演的魅力，直言：「也許別的評審會介意。」另外《零日攻擊》這次僅入圍「戲劇節目男主角獎」、「最具潛力新人獎」，對此曹瑞原也表示可惜，認為有幾部戲都拍得很好，包括演員、導演，「可是比較劣勢的地方是，很多都只是單一劇集的展現，短劇集跟長劇集會很不一樣。」論演技大家都很厲害，可是就戲劇節目來說卻很吃虧，發揮空間有限，有出現不少爭議。曹瑞原提到像是杜汶澤、戴立忍、潘慧如等人都有被討論，認為有時候沒入圍不見得是演員本身的問題，劇本、拍攝時程、現場壓迫都會有影響，強調入圍名單都是依據個人表現。