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中華職棒味全龍近期吞下4連敗，下半季落入B段班，與龍頭樂天桃猿有3場勝差。上週末龍隊以1：12慘敗統一7-ELEVEn獅，其中在第8、9局出現爭議，投手王定穎、林逸達挨轟後都對下一棒打者投出觸身球，讓獅隊總教練林岳平表情十分嚴肅。王定穎、林逸達昨（14）日遭下放二軍，龍隊總教練葉君璋今（15）日苦笑，並用導航失準來形容，「「導航沒有導對地方，版本沒有更新，要下去（二軍）更新一下。」葉總坦言，在敏感時期發生這種事，確實比較傷腦筋，他也向餅總說聲「拍謝」。龍隊上週末與獅隊進行3連戰，除了一場因雨保留以外，另外兩場都吞下敗仗，下半季戰績也下滑至第4名，與龍頭有3場差距。其中在9月13日系列賽最終戰，龍隊以1：12慘敗，比賽過程中更是充滿爭議，龍隊投手王定穎、林逸達被敲出全壘打後，面對下一棒打者都投出觸身球，讓獅隊總教練林岳平露出嚴肅的表情。龍隊昨日進行球員異動，王定穎、林逸達皆被下放二軍調整。龍隊總教練葉君璋今日表示，2人在二軍感覺起來還不錯，但上一軍後，沒辦法像在二軍一樣自在投球，「這表示心理上還沒準備好，就先下去二軍。」葉總指出，王定穎、林逸達至少都有1年沒在一軍出賽，可能手術後有些壓力。對於2名投手挨轟後投出觸身球，葉總苦笑，並用行車導航來形容，「導航沒有導對地方，版本沒有更新，要下去（二軍）更新一下，有時候比賽就是這樣。」龍隊在9月8日與富邦悍將發生近身球衝突事件，主砲吉力吉撈・鞏冠遭到禁賽、罰款。葉總坦言，在敏感的時候發生這種事，確實比較傷腦筋。葉總也向獅隊主帥餅總說聲「拍謝」，「若繼續投下去，對他們來講也是麻煩。的確需要嚴肅反應，這很合理，拍謝啦。」他強調，投手狀況不好就是先下二軍調整，否則對別隊也會是傷害。至於王定穎、林逸達留下的空缺，將由此役先發的黃暐傑與牛棚投手趙璟榮補上。