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從明星市長跌到六都墊底 周永鴻：市政治理終究要面對市民打分數

《天下雜誌》今（15）日公布2026年縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕僅獲61分，從過去六都前段班跌至墊底，全國排名更僅勝過新竹市長高虹安，成為倒數第二。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻直指「這個結果其實不意外」，盧的總統路鋪得愈遠、市民滿意度掉得愈快；副市長鄭照新則表示，對市府而言每一項調查都是參考，也會虛心接受鞭策，化為精進的動力。《天下雜誌》今公布2026年「縣市長施政滿意度調查」與「永續幸福城市大調查」，針對整體施政滿意度，以及經濟、環境、施政、文教、社福、醫衛健康、多元共融等面向進行電話訪問，有效樣本數1萬4720人。22縣市首長依排名分為前5名的標竿組、6至11名優等組、12至17名佳等組及18至22名衝刺組，第1名為嘉義縣長翁章梁，六都第1的新北市長侯友宜排名第7；六都其他依序為高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及台中市長盧秀燕。盧秀燕本次獲得61分，台中市競爭力總排名548.41分，六都墊底，其中經濟、施政排名均為六都最後，社福、醫衛健康則排名六都第3。盧秀燕今年排名大幅下滑10名，從連續3年位居優等組跌入衝刺組，不僅六都市長墊底，全國排名也只贏過剛復職的新竹市長高虹安，成為倒數第二。周永鴻認為，這個結果其實不意外，《天下雜誌》也直接點出台中去年爆發非洲豬瘟、市府遭監察院糾正、4名官員遭彈劾，今年又發生中聯油脂致癌油事件；其中，沒有特定政黨傾向的中間選民，對盧秀燕的滿意度更是六都最低。「形象可以經營，市政治理最後還是要面對市民打分數。」周永鴻指出，盧秀燕任期進入最後階段，忙著出訪歐美、對國防自主及兩岸議題表態，又在全台號召「在野大聯盟」，2028年布局愈來愈明顯；但回頭檢視自己治理的台中，卻從過去的明星市長一路慘跌。他酸說「忙著替自己鋪往總統府的路，台中排名卻一路往後掉。盧秀燕現在最需要組的，恐怕不是在野大聯盟，是台中市政搶救大聯盟。」台中市副市長鄭照新表示，每年不同時間點都會有針對各縣市政府的各項調查，由於調查區間及項目不同，結果自然會呈現高低不一的狀態；每一項調查對市府而言都是參考，市府會虛心接受鞭策，也會將結果化為持續精進的動力。