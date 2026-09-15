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▲工研院「優護醫護助手」整合自動清消、抗菌及醫療物品辨識功能，協助減輕醫護清消負擔。（圖／工研院提供）

國產產機器人到位置 四足機器人模組可巡檢

工研院今（15）日於台南沙崙舉辦『工研院創新日』，以『跨域創新驅動未來』為主題，首度公開機器人、無人載具等 25 項前瞻科技，透過論壇與特展串聯南台灣產業能量工研院院長張培仁指出，未來科技發展仰賴軟硬體與 AI 的深度整合。為發揮跨域綜效，工研院除深化內部跨單位合作，更將積極串聯外部法人與產業能量。台灣擁有深厚的製造與科技研發基礎，此次活動選址台南沙崙，期盼藉由技術交流與商機媒合，鏈結南台灣產業聚落，以 AI 應用帶動更多創新契機。「國際創新」主題方面，工研院特別邀請愛迪生獎執行長Frank Bonafilia分享全球創新趨勢與產業觀察；特展則集結多項國際獲獎技術，包括可將刨除料100%再利用的「道路鋪面材料再生全循環應用」、預測準確率逾9成的「迴轉機械預兆診斷系統」。「賦能永續」展示 AI 在高效散熱與農漁業的多元應用，包含支援 AI 高功率晶片散熱的「3D 鋁製微流道熱虹吸散熱技術」、自動調整投餌的「AI 精準養殖技術」、即時掌握異常的「濕製程多槽浴微粒子監控系統」，以及可降低 3 至 5 成人力成本的「果品智慧分級技術」。「智動未來」展示多款自主機器人，包含高危險場域巡檢的「智慧型仿生四足機器人」、具動態辨識的「國產四足機器人模組」、跨樓層自主巡檢的「Formosa INSPECTOR 智慧巡檢機器人」、結合夜視與 AI 嚇阻功能的「畜牧場保全機器人」。「AI 無人載具區」聚焦自主飛行與智慧感知，展出提升 3 倍漁搜效率的「低碳智慧漁搜機隊系統」、超過 9 公里穩定回傳的「通訊韌性無人機群勘災技術」、可滯空 3 小時的「燃料電池長航時無人機」，及最高酬載 50 公斤的「大酬載無人機」。