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動態細節：流蘇與皺褶隨著身體動作產生節奏，成為服裝故事的一部分。

歲月痕跡：羊毛、皮革與丹寧等質感面料，在穿著過程中留下細膩而不可複製的痕跡。

個人風格：系列保有高度自由搭配性，能隨穿著者的生活與經歷持續豐富。

文化服裝學院畢業後，山本里美經歷了深厚的打版與版型製作鍛鍊，展現出對服裝結構的敏銳直覺。2000年，她首次於東京時裝週亮相，隨後在 2002 年將品牌正式命名為 LIMI feu（法文“feu”意為「火」），宣告專屬於她的設計精神—低調、靜謐，卻蘊含熾熱不滅的創作靈魂。二十多年來，LIMI feu以鮮明的剪裁語彙引領風格。山本里美將強烈線條與俐落柔美完美融合，透過不對稱輪廓、直線美學與深邃的黑色調，演繹出不隨波逐流、不向世俗討好的獨立姿態。LIMI feu 不僅是服裝，更是一種貫徹自我意志的生活態度。LIMI feu 強調氛圍、層次感與舒適感，並帶有率性、街頭與搖滾氣息。山本里美刻意遠離盲目跟風的潮流，選擇透過服裝輪廓表達自我。作品捨去繁複華麗的裝飾，融合簡潔而有力的直線、包裹全身的寬鬆版型與垂墜材質。設計中的「留白」給予穿著者呼吸與詮釋的空間，讓個人風格自然彰顯。2026-27秋冬系列新品亮點｜Made to age with you本次隨海外首店同步呈獻的 2026-27 秋冬系列，回歸服裝與人之間的深度連結，主張「為穿著者而設計」。服裝隨著時間與日常穿著持續演變，逐漸形成專屬於穿著者的個性。門市資訊地 點 ：台北SOGO大巨蛋 遠東 Garden City 2F開幕日期 ：2026年9月16日活動內容 ：邀請消費者親身體驗 LIMI feu 2026-27 秋冬系列的布料觸感與剪裁輪廓；現場將提供開幕限量紀念禮。