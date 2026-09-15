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認識志願服務不再只是坐著聽課！台中市社會局在新開幕的美村綜合服務園區3樓志願服務推廣中心，打造美式牧場風格的「美村樂樂牧場」，將志願服務觀念融入實境解謎遊戲，民眾可組隊化身「尋牛志工」，在闖關過程中認識志工服務精神與基本規範。社會局表示，「美村樂樂牧場」建議3至6人組隊，每次體驗約45分鐘。玩家須穿梭牛舍、工具間及戶外牧場，閱讀牧場規章、辨識動物腳印並選用正確工具，透過團隊分工尋找線索、破解機關，最後找回走失的乳牛「哞哞」。社會局指出，志願服務不只是「有空就來幫忙」，而是個人基於自由意志、不求報酬，運用時間、知識、技能、勞力及經驗投入公共服務；正式服務前，也須了解相關規範並接受必要訓練。社會局希望藉由遊戲情境，把較抽象的志願服務知識轉化為團隊任務，讓親子、學生及一般市民從體驗中理解溝通、合作及遵守服務規範的重要性，並進一步尋找適合自己的志工工作。據社會局統計，截至去年底，台中市志工人數已超過14萬人，服務領域涵蓋社會福利、文化、環境及社區等。市府期待參與者在完成體驗後，能從一次闖關進一步投入實際服務。「美村樂樂牧場」每周三、周四對外開放，活動前一個月開放預約，有興趣的民眾可至「台中市志工媒合平台」線上登記。