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▲除補償程序外，張嘉郡也要求中油必須持續做好施工後的海洋水質與生態環境監測。（圖／張嘉郡辦公室提供）

台灣中油公司興建「永安至通霄第二條海底天然氣管線」工程，導致漁業資源損失，多數漁民反映未收到補償。立法委員張嘉郡今（15）日召開協調會，傾聽基層漁民的心聲，並表達全力支持漁民權益與訴求，要求中油建立更完善溝通管道與透明協商機制，另提醒中油公司，工程施工必須嚴守海洋與漁業永續。中油公司興建「永安至通霄海底輸氣管線」，全長達233公里，途經高雄至苗栗沿線七縣市外海。張嘉郡今日上午邀請中油公司副總經理黃榮裕、管線專案辦公室主任康文政等單位人員，於雲林區漁會與在地漁民召開協調座談會。張嘉郡表示，依據相關作業規劃，雲林海域管線鋪設與施工期已過多時，多位漁民向她與立委丁學忠反映，至今尚未收到補償申領相關通知，產生焦慮與疑慮。張嘉郡表示，中油的工程影響到非常多漁民的權益，也攸關到非常多家庭的生計，希望相關單位能重視漁民的權益，積極協助雲林漁民順利進行申請流程，確保每位受到影響的漁民朋友權益都能獲得合理的保障與重視。雲林縣漁船協會總幹事林金發於座談會中反映，雲林沿海討海人多數靠海吃海，海管開挖施工難免影響作業區與生計，原先規劃工期已過了一個多月，相關單位應主動釐清資訊傳遞機制，輔導地方漁民順利對接權益申請，保障漁民應有的權益。張嘉郡指出，補償金只是對工程影響生計的救濟措施，漁民最關心的核心訴求仍是海洋資源能否永續經營，因此，除了補償程序的完善之外，她要求中油必須持續做好施工後的海洋水質與生態環境監測。張嘉郡表示，唯有在保護漁民生計與維護生態環境之間取得平衡，落實海洋永續與漁業永續，才能真正實現國家能源轉型與在地產業共榮發展的雙贏局勢。中油副總經理黃榮裕現場聆聽漁民訴求後表示，目前補償金申請作業還在核定流程中，他會再緊盯進度，通過後會在第一時間撥款給漁會，讓漁會協助盡快發放。