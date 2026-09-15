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《天下雜誌》今（15）日公布2026年縣市首長施政滿意度調查，新竹市長高虹安以52.9分排名全國22縣市最後一名，也是全國唯一分數「不及格」的縣市首長。對此民進黨新竹市長參選人莊競程表示，這代表新竹市民對高虹安涉貪、復職後的執政表現與城市治理能力並不滿意，也證明市民對交通、教育資源、生活品質的改善與提升有很高的期待。莊競程說，如果高虹安做不到，甚至無心想做，就讓他來翻轉新竹市的停滯不前。莊競程指出，自高虹安上任後，《天下》連續4年公布的全國縣市首長施政滿意度調查，高虹安和邱臣遠都是敬陪末座，不僅全國最後一名且分數通通不及格。莊競程指出，新竹市擁有全國頂尖的科技產業與人才，城市治理的品質更應該與城市實力相匹配，這也是他提出「幸福新製程」的原因。莊競程表示，交通方面，要從智慧號誌、捷運建設、公共運輸到竹科周邊通勤進行整體治理，更要建立真正的大新竹合作，從生活圈角度解決跨縣市交通問題。教育方面，則要從教師加給與校園減壓雙軌著手，改善教師待遇與教育現場環境，同時推動通學專車與營養午餐升級，讓老師安心教學、孩子安心上學，也讓家長減輕負擔。莊競程指出，就在《天下》今日公布調查結果的前一天，新竹市府才公布「自行委託」的民調數據，宣稱施政滿意度達71.6%，如今結果形成強烈對比，高虹安應勇敢面對市民的真實意見，別再用自己的民調欺騙自己。莊競程表示，類似的情況今年5月也曾發生，市府公布自行委託的高滿意度民調後，《遠見雜誌》調查卻出現明顯落差。一次可以說是巧合，兩次就值得市民檢視，究竟是要說服市民，還是連自己都要欺騙？塞車、教育、市容與公共空間好不好，市民每天都親身感受，數字再漂亮，也取代不了真實的生活感受。莊競程強調，參選市長就是因為相信新竹可以治理得更好。市長最重要的工作，就是面對問題、解決問題。未來市政府的施政成績，不應該靠自己委託的民調證明，而應該由市民每天走的路、搭的車、孩子上的學校，以及一家人在這座城市生活的感受來決定。他有信心用務實、有效率的治理，推動屬於新竹的「幸福新製程」，讓新竹成為一座更適合工作、生活，也更適合養育下一代的城市。