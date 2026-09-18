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九合一大選倒數計時，國民黨高雄市長候選人柯志恩明（19）天下午將在鳳山舉行首場大造勢，展現奪回高雄執政強烈氣勢。她日前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，直呼自己不會是下一個韓國瑜，雖然沒有韓流的個人魅力，但經過四年的扎實深耕，市民早已看到「這柯不一樣」。她更向高雄選民喊話：「陳其邁如果做得好，誰說接棒者一定要是民進黨？」許多高雄人對立法院長韓國瑜有著複雜的情緒，他曾帶領國民黨奪回失去20年的高雄市，但卻在隔年背叛市民，投入總統大選，被高雄市民以93萬多票罷免，留下難堪紀錄。至此，國民黨的市長候選人總會被質疑是否會是「下一個韓國瑜」，柯志恩也不例外。面對選民可能會將她與韓國瑜做連結，柯志恩直言，「我不會是下一個韓國瑜」。她坦言，自己沒有韓國瑜那種金句連連，橫空出世、席捲全台的「韓流」效應。相較於短時間內爆紅的政治旋風，柯志恩強調，這四年來她是紮紮實實地留在高雄經營，連民進黨在地的民意代表都看在眼裡。「我們不像他有那麼大股的席捲，但是我們紮紮實實讓你看到，這個人是不一樣的，而且這個人的質就是比對手好」，柯志恩自信地說。對於年底的高雄市長選戰，柯志恩展現出強烈的企圖心。她直言，就算選民認為現任市長陳其邁做得好，但「他的接棒者誰說一定要是民進黨？不見得！」。她呼籲高雄市民在這次選舉中拋開政黨色彩，單純將她與民進黨對手賴瑞隆放在一起比較。「你背後不要看你的政黨，這兩個擺在這邊，從學經歷、講話、解決問題的方法來看，你要投誰？」柯志恩強調，這正是她要全力說服高雄選民的關鍵。如今高雄民調滿天飛，柯志恩也透露地方上的「隱形變化」。許多過去對國民黨不理不睬的商業界人士，如今態度都轉為相當友善，外界質疑她看板掛得多，但她反問，許多看板過去都是借給民進黨的，現在卻借給她掛看板，「你們民進黨出了什麼事？為什麼現在掛上的是柯志恩看板，到底發生了什麼事情？」回顧四年前以23.7萬票差距敗給陳其邁，柯志恩則認為，應該要看她如何在短短四個月內拿下53萬票。當時國民黨正面臨罷韓後與4大公投皆輸的低潮，她臨危受命南下，最大目標就是當一個「撐得起議員的母雞」，最終也成功保住國民黨在議會的席次。「高雄人曾給國民黨機會，也曾用罷免教訓國民黨，南部人對於情感的表達是非常直接的。」柯志恩直言，她之所以願意全心奉獻，就是因為選票給她很大的鼓勵。過去藍綠落差太大了，「我能怎麼辦？但我有輸過沒怕過，就來了！不然我不知道我怎麼有那麼大的勇氣。那來了就把走過的部分、你的理念告訴大家，所以我覺得四年前的選戰，我很對得起國民黨和大家。」柯志恩坦言，民進黨在組織、資源以及各公會的長期掌握，是無法否認的現實困境。但歷經四年的走訪，她發現基層的熱情已經截然不同，許多民眾甚至會偷偷對她比讚。「大家會認為換個人、換個黨，這四年來我們沒有離開，我們的機會絕對來自於這四年的耕耘。」柯志恩堅定表示，盼能用這四年的誠意，再次打動高雄人的心。