現代人生活節奏快速，如何在有限的休息時間裡，打造舒適的睡眠環境，成為消費者愈來愈重視的生活課題。擁有145年品牌歷史的SEALY席伊麗，從1881年美國德州Sealy小鎮起家，持續投入床墊技術、材料與工藝研發，並與骨科及睡眠相關專業團隊合作，逐步建立以人體工學與承托設計為核心的品牌特色，產品亦受到全球知名頂級飯店青睞，包括香港四季酒店、新加坡濱海灣金沙酒店、澳門威尼斯人酒店、台北寒舍艾美酒店及台北嘉佩樂酒店等。
全美最受信賴床墊品牌第一名
美國家居周刊《Furniture Today》報導SEALY席伊麗榮登全美銷售冠軍名床；美國新聞週刊《Newsweek》與市場調查公司合作，透過成千上萬名的美國消費者的購物經驗與反饋，票選SEALY席伊麗為全美最受信賴的床墊品牌第一名。
骨科醫師合作研發「鈦合金美姿感應彈簧」等多項專利
SEALY席伊麗的製床歷史可追溯至1881年，創辦人丹尼爾・海恩斯最初為親友製作床墊，從地方工藝一路發展成為國際床墊品牌。1956年起，席伊麗進一步與骨科醫師及睡眠科學相關專業人士合作，成立骨科諮詢委員會OAB（Orthopaedic Advisory Board），從人體工學、生物力學等角度參與床墊設計，並發展出包括「鈦合金美姿感應彈簧」在內的多項技術。
席伊麗美姿感應彈簧採用鈦合金材質設計，強調依據人體不同部位的重量與身形提供相應承托，兼顧穩定性與彈性。彈簧經二次高溫定型處理，以維持材料特性與使用穩定度。鈦合金本身具有輕巧、韌性等特性，也被廣泛應用於航太、高階運動器材等領域，席伊麗將其運用於床墊彈簧系統，成為品牌技術發展的重要特色。
全球眾多五星級飯店選用名床、致力改善全球睡眠健康
全世界的頂級飯店相信席伊麗床墊能帶給他們的顧客最佳的睡眠品質，而席伊麗結合了舒適、承托且耐用，在世界各地擁有了數百萬的支持者。除了深耕床墊技術而深受全球五星級飯店愛用，席伊麗亦長期關注全球睡眠趨勢。席伊麗澳洲總部曾贊助全球睡眠研究，調查涵蓋澳洲、紐西蘭、英國、台灣、新加坡、南韓等市場。
席伊麗澳洲總部高階主管Emily Graham表示，睡眠是生活品質的重要一環，而床墊則是每天長時間接觸的生活用品。「一張床墊在完整使用週期中，可能陪伴使用者超過28,000個小時，因此選擇符合個人需求的床墊，是打造睡眠環境時值得重視的一環。」
為協助消費者從日常生活建立良好睡眠習慣，席伊麗也邀請澳洲睡眠專家The Goodnight Co共同創辦人Shea Morrison分享睡眠建議，包括建立固定的作息時間、選擇適合自己的床墊與枕頭、培養規律運動習慣，以及透過早晨接觸自然光、補充水分等方式建立晨間儀式，從生活細節著手打造個人化的睡眠環境。
在產品安全與材質選擇方面，席伊麗產品符合OEKO-TEX® Standard 100相關認證要求。該標章透過實驗室檢測，針對紡織品可能涉及的有害物質進行把關，提供消費者選購相關產品時的參考。目前SEALY席伊麗在全台百貨專櫃及精品館已設有超過40個販售據點，並提供官網線上預約服務。其中部分精品館設有獨立試躺空間，消費者可在較不受干擾的環境中實際體驗不同床墊的承托感與舒適度，從床墊軟硬、支撐感到個人睡眠習慣，尋找更符合自身需求的選擇。
從1881年至今，席伊麗走過145年製床歷程，持續以工藝、技術與睡眠研究為品牌發展基礎。對每天都需要睡眠的現代人而言，床墊不只是家具，也是長時間陪伴生活的重要用品。當「好好睡一覺」成為現代生活的質感指標，席伊麗希望透過百年製床工藝與一對一試躺體驗，讓消費者找到適合自己的睡眠方式，讓回到家，也能像入住飯店般，擁有一段真正屬於自己的休息時光。
消費者可前往SEALY席伊麗全台百貨專櫃及門市洽詢，或撥打客服專線0800-710-899。
https://www.sealy.com.tw/booking/，預約一對一安心試躺服務。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國家居周刊《Furniture Today》報導SEALY席伊麗榮登全美銷售冠軍名床；美國新聞週刊《Newsweek》與市場調查公司合作，透過成千上萬名的美國消費者的購物經驗與反饋，票選SEALY席伊麗為全美最受信賴的床墊品牌第一名。
骨科醫師合作研發「鈦合金美姿感應彈簧」等多項專利
SEALY席伊麗的製床歷史可追溯至1881年，創辦人丹尼爾・海恩斯最初為親友製作床墊，從地方工藝一路發展成為國際床墊品牌。1956年起，席伊麗進一步與骨科醫師及睡眠科學相關專業人士合作，成立骨科諮詢委員會OAB（Orthopaedic Advisory Board），從人體工學、生物力學等角度參與床墊設計，並發展出包括「鈦合金美姿感應彈簧」在內的多項技術。
席伊麗美姿感應彈簧採用鈦合金材質設計，強調依據人體不同部位的重量與身形提供相應承托，兼顧穩定性與彈性。彈簧經二次高溫定型處理，以維持材料特性與使用穩定度。鈦合金本身具有輕巧、韌性等特性，也被廣泛應用於航太、高階運動器材等領域，席伊麗將其運用於床墊彈簧系統，成為品牌技術發展的重要特色。
全球眾多五星級飯店選用名床、致力改善全球睡眠健康
全世界的頂級飯店相信席伊麗床墊能帶給他們的顧客最佳的睡眠品質，而席伊麗結合了舒適、承托且耐用，在世界各地擁有了數百萬的支持者。除了深耕床墊技術而深受全球五星級飯店愛用，席伊麗亦長期關注全球睡眠趨勢。席伊麗澳洲總部曾贊助全球睡眠研究，調查涵蓋澳洲、紐西蘭、英國、台灣、新加坡、南韓等市場。
席伊麗澳洲總部高階主管Emily Graham表示，睡眠是生活品質的重要一環，而床墊則是每天長時間接觸的生活用品。「一張床墊在完整使用週期中，可能陪伴使用者超過28,000個小時，因此選擇符合個人需求的床墊，是打造睡眠環境時值得重視的一環。」
為協助消費者從日常生活建立良好睡眠習慣，席伊麗也邀請澳洲睡眠專家The Goodnight Co共同創辦人Shea Morrison分享睡眠建議，包括建立固定的作息時間、選擇適合自己的床墊與枕頭、培養規律運動習慣，以及透過早晨接觸自然光、補充水分等方式建立晨間儀式，從生活細節著手打造個人化的睡眠環境。
在產品安全與材質選擇方面，席伊麗產品符合OEKO-TEX® Standard 100相關認證要求。該標章透過實驗室檢測，針對紡織品可能涉及的有害物質進行把關，提供消費者選購相關產品時的參考。目前SEALY席伊麗在全台百貨專櫃及精品館已設有超過40個販售據點，並提供官網線上預約服務。其中部分精品館設有獨立試躺空間，消費者可在較不受干擾的環境中實際體驗不同床墊的承托感與舒適度，從床墊軟硬、支撐感到個人睡眠習慣，尋找更符合自身需求的選擇。
從1881年至今，席伊麗走過145年製床歷程，持續以工藝、技術與睡眠研究為品牌發展基礎。對每天都需要睡眠的現代人而言，床墊不只是家具，也是長時間陪伴生活的重要用品。當「好好睡一覺」成為現代生活的質感指標，席伊麗希望透過百年製床工藝與一對一試躺體驗，讓消費者找到適合自己的睡眠方式，讓回到家，也能像入住飯店般，擁有一段真正屬於自己的休息時光。
消費者可前往SEALY席伊麗全台百貨專櫃及門市洽詢，或撥打客服專線0800-710-899。
https://www.sealy.com.tw/booking/，預約一對一安心試躺服務。