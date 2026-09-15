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泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與王后蘇提達（Suthida）14至16日展開越南國事訪問行程，周一下午抵達河內，值得注意的是，泰王此次前往越南，是自己駕駛專機降落機場，掀起議論。泰國政府公布「駕駛艙內難得一見的畫面」，瓦吉拉隆功親自擔任機長駕駛飛機，王后蘇提達王后擔任副駕駛，皇家專機載送兩位前往河內，降落內排國際機場（Noi Bai International Airport），可看到降落時天候頗為惡劣，下著大雨，畫面中的泰王戴著眼鏡駕駛，駕駛座還有許多紙張。越南媒體提到，泰王曾於泰國皇家陸軍服役，並擔任過多項指揮與軍方要職。自擔任皇儲時期起，瓦吉拉隆功就以對航空的熱情與豐富的飛行經驗聞名。他接受過正式的軍用飛行員訓練，並取得諾斯洛普F-5、F-16戰鬥機以及波音737-400客機的駕駛認證。1994年，他曾擔任F-5E/F戰鬥機飛行員的教官；2012年親自駕駛慈善專機載運乘客前往孔敬（Khon Kaen）參拜。泰王兼任泰國三軍最高統帥，擁有皇家陸軍大將、皇家海軍大將與皇家空軍大將的最高軍銜。蘇提達王后在入伍前曾任職於航空業，2008年服軍職前，則曾任職於日本航空旗下日線航空（JALways）與泰國航空擔任空服員。兩人皆持有泰國民航局頒發的商業飛行員執照，並具備多種機型的飛行資格。她於2019年與瓦吉拉隆功結婚，隨後被冊封為王后。泰王與王后曾多次親自駕駛專機進行外事出訪，其中包括降落於不丹的帕羅機場（Paro Airport），該機場被公認為全球對飛行員最具挑戰性的機場之一。此次國事訪問是瑪哈·瓦吉拉隆功泰王與蘇提達王后首次以泰國國王與王后的身分訪問越南。對泰王而言，這是他第三次造訪越南，此前他曾於1992年與1997年以皇儲身分親臨。隨同泰王出訪的泰方代表團包括泰國總理阿努廷、泰國駐越南大使烏拉瓦蒂，以及多位政府高級官員。