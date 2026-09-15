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辯稱不知少女未成年 法院認定未善盡查核責任

生母謊稱女兒20歲 因欠債將人留在日本

一名泰國籍少女年僅12歲時，被生母帶到日本並留在東京一間按摩店，被迫向多名男性顧客提供性服務。東京地方法院今（15）日判處店家負責人細野正之5年有期徒刑，併科罰金100萬日圓（約新台幣21萬元）。法官直指，少女孤身在異國持續遭受性剝削，精神傷害「難以想像」。綜合日本放送協會、朝日新聞等日本媒體報導，52歲的細野正之在東京文京區湯島經營一間個人包廂按摩店。他被控於2025年6月與店內經理共同安排當時12歲的少女接待多名男客、從事猥褻行為，同年8月還讓少女對他提供性服務，因而被依違反《兒童福利法》等罪名起訴。檢方原求處6年有期徒刑、罰金200萬日圓。細野在審理期間主張，少女的聘用及護照查驗工作均交由經理負責，自己並未參與招募，也不知道她尚未成年；辯方還稱少女外表成熟，「看起來完全不像未成年人」，因此主張無罪。不過，東京地院法官池上弘根據通訊軟體LINE的對話紀錄，認定細野曾與經理共同討論並決定聘用少女，卻未查驗護照或其他身分證件，沒有採取必要措施確認年齡。法院指出，店內形成完全不查核年齡及居留資格的混亂聘僱環境，身為經營者的細野難辭其咎，因此駁回無罪主張。判決也認定，少女的母親曾要求女兒對外宣稱20歲，並向店家提供相同說法，細野直到少女離店當天才知道她的真實年齡，確實受到母親欺騙。然而依照日本《兒童福利法》，只有在已採取必要措施、仍無法確認年齡的情況下，才可能免受處罰；細野完全未查驗證件，仍須負起刑責。法官表示，為了經濟利益將女兒從泰國帶到日本的母親，應受到最嚴厲譴責；但細野放任無序的聘僱環境，責任同樣重大。少女在沒有親友可以依靠的異國，持續被迫從事性行為，所承受的精神傷害難以想像。少女母親先前接受日媒訪問時坦承，自己因為負債、急需用錢，謊稱女兒已滿20歲，並以「一週後來接人」為由將她留在店內，隨後離開日本。少女被迫接待多名男性顧客，還曾在日記中寫下「非常害怕」等文字。母親事後落淚表示，「如果沒有把女兒帶到日本就好了，一切都是我的錯，只剩下後悔」，並向女兒致歉。她返抵泰國後遭警方逮捕，已被當地檢方依人口販運等罪起訴，並遭法院判處7年6個月徒刑。少女則於2025年返回泰國，目前由當地兒童安置機構保護。涉案按摩店經理仍在日本接受審判，另有一名疑似擔任仲介的泰國籍女子遭警視廳逮捕。