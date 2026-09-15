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金門鄉親哀號將無影城！陳玉珍喊話爭取復業

▲金獅影城宣布將只營業到10月底。（圖／金獅影城 Golden Lion Cinemax）

停收新會員祭補償！官方邀影迷留最後回憶

▲金獅影城公布會員補償方案，官方將提供乙張「電影欣賞券」作為權益補償。（圖／金獅影城臉書）

最後影城、免稅店雙雙收攤！金門縣府將介入釐清

金門要沒電影院了！繼金門國賓影城於今年 5 月 4 日因租約到期，結束長達 12 年的營業後，位在風獅爺商店街的「金獅影城」今（15）日也無預警發布停業公告。館方表示，面對全球觀影型態改變及整體產業經營環境的嚴峻挑戰，影城將營業至今年 10 月 31 日止，同棟的風獅爺免稅店則將於 10 月 15 日先行收攤，消息也引發大批金門鄉親震撼不已，縣府也表示將介入釐清契約。金門僅存的唯一電影院停業消息一出，立刻讓在地人強烈的不捨與感嘆，「國賓都收了，金獅不能收啊」、「同一年兩個都關真的太慘」，紛紛惋惜未來將沒有大銀幕可以享受。對此，國民黨金門縣長參選人陳玉珍今日特別出面喊話，強調「金門不能沒有電影院」。她承諾若有機會當選縣長，將積極與相關業者溝通，研議透過政府資源介入協助，她也信心喊話，認為金獅影城只是「暫時歇業」，絕對不會讓金門的孩子未來沒有電影院可去。為了好好向鄉親道別，金獅影城感性邀請大眾在最後的營業期間，再回來坐進熟悉的影廳，為這段共同的觀影時光留下最後的珍貴畫面。針對外界關心的會員權益配套，風獅爺商店街表示，即日起將全面停止受理新會員入會及會員續卡收費。此外，只要是今年 1 月 1 日起至公告日期間完成入會申辦的會員，官方將提供一張「電影欣賞券」作為權益補償。符合資格的會員可於 10 月 15 日前至櫃檯領取，並最遲於 10 月 30 日前兌換欣賞電影，呼籲會員務必留意時間以免權益受損。隨著影城與免稅店接連宣告結束營業，外界也開始關注台開集團與金門縣政府之間簽訂長達 50 年的風獅爺商店街營運合約，是否將衍生違約爭議。對此，金門縣政府產業發展處長黃儒新出面說明，雙方簽訂的 BOT 契約內容相當廣泛，其中包含了「倉儲物流」、「免稅零售商業設施」以及相關附屬事業的興建與營運。至於台開針對個別營運項目宣告結束營業，是否已經構成違反契約的條件，縣府後續將會同專案管理單位與台開進行深度商議，以確保縣府與縣民的最大權益。