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臥底搜證提告 獲賠金難抵侵權損失

外企入中國陷進退兩難

在台灣好市多（Costco）等賣場常見的美國藍莓大廠「怡顆莓」（Driscoll’s），15年前滿懷野心進軍中國，將高科技溫室及相關種植系統引進雲南，原本期盼搶下龐大藍莓商機。然而，怡顆莓如今卻面臨與許多外企相似的困境，專業技術與專利品種遭當地業者「快速複製貼上」，甚至被迫找來私家偵探深入調查、發動DNA比對以對抗嚴重的侵權行為。根據《華爾街日報》報導，怡顆莓今夏卸任的執行長比昂（Soren Bjorn）坦言，中國是該公司在全球建置成本最高的市場。為了克服當地土壤貧瘠與水質污染等問題，公司投入鉅資設立離地溫室與精準滴灌系統，並取得澳洲育種公司「Eureka Sunrise」在中國的獨家授權。然而，這套精心打造的技術沒多久便被當地業者仿傚，溫室設計圖甚至遭到直接抄襲。更棘手的是，專利品種出現嚴重外流，不法業者僅需取得幾根插枝即可大量自行繁殖，規避授權與版權費用。為取得非法繁殖的確鑿證據，西班牙藍莓種苗公司普拉納薩（Planasa）不得不雇用私家偵探，假扮果農前往雲南苗圃「臥底買苗」。調查人員將取得的樹苗送往實驗室進行DNA檢測，比對結果證實大量植株均屬未授權拷貝。法律文件顯示，普拉納薩在雲南的臥底過程中，苗圃員工曾於通訊軟體上親口透露，是私下透過管道從怡顆莓農場取得受保護品種枝條。儘管法院最終判決該苗圃銷毀違規植株並賠償約2.3萬美元（約新台幣73萬元），但對產業整體損害而言僅是杯水車薪。怡顆莓至今已在中國提出逾20起智財權訴訟，目前僅取得兩起勝訴；國際藍莓組織（IBO）8月報告更直言，中國非法苗圃與種植面積恐已高達數千公頃，短期內極難根除。隨著技術外流與國家資金灌入，中國藍莓產量快速膨脹，2025年年產量已達美國的兩倍。產量過剩直接引發嚴重的削價競爭，市場價格自高峰期驟降超過五成，連帶使靠抄襲技術起家的本地業者也陷入獲利危機。市場分析人士指出，這種「竊取技術、資金衝量、削價競爭」的惡性循環正是典型的「內卷」模式，過去早已在太陽能板、電動車等領域上演，如今已全面蔓延至農業，連酪梨、榴槤等高經濟價值作物也無一倖免。面對智慧財產權難以獲得充分保護、維權成本極高的市場環境，部分外國育種業者已選擇調整戰略，改以擴大授權規模來獲取權利金。藍莓大戰的現狀，反映出西方企業在中國市場面臨的兩難矛盾，不進入便失去龐大商機，一旦踏入卻隨時面臨核心技術被快速複製的風險。