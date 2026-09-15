我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒富邦悍將近期戰績不理想，上週末遭到台鋼雄鷹橫掃，不僅苦吞3連敗，還單獨在下半季墊底。更雪上加霜的是，一口氣傷了2位牛棚投手，廖任磊上週遭到強襲球擊中右膝，今（15）日確定無法出賽，主帥後藤光尊表示，廖任磊骨頭沒事，但肌肉有損傷，盼週末2連戰能回歸；林栚呈則是賽前練習時意外傷到腳部，悍將球團回應，「右膝肌肉緊繃不適，目前持續治療觀察中。」悍將上週南下交手雄鷹，卻慘遭橫掃，目前下半季單獨排名墊底，全年戰績則遭到獅隊超車，目前排名第3，落後獅隊2場勝差。更雪上加霜的是，主力牛棚投手廖任磊在上週末最終戰遭到宋柏翰投手前強襲球擊中右膝蓋，緊急退場治療。悍將總教練後藤光尊今日賽前表示，廖任磊今日確定無法出賽，「他現在走路會痛，要休息2到3天，希望他週末的2連戰可以出賽。」廖任磊則說，當時強襲球快到沒辦法閃，「當下有聽到骨頭的聲音，還蠻滿大聲的，但我還是先找球處理，後面（疼痛）的感覺才湧上。」即便無法出賽，廖任磊仍維持訓練，「先用上半身去丟球，一樣維持比賽的感覺。腳的部分就做治療，看能不能趕快消腫。」他直言運氣算不錯，「檢查結果是結構完整，沒有骨裂的狀況，但被擊中的位置刁鑽，所以會影響走路。」不過本週前幾場無法出賽，廖任磊也坦言很可惜，「比賽剩下沒多少場，人也沒那麼多，看能不能趕快回到團隊，我能做的就是準備好，早日歸隊。」除了廖任磊，右投林栚呈在賽前練習時傷到腳部，悍將球團表示，「林栚呈右膝肌肉緊繃不適，目前持續治療觀察中。」後藤光尊則說，會持續觀察狀況，也會從二軍找備案人選。