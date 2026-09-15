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▲周渝民（左2）在與F4成員練團時，得知了入圍視帝的喜訊。（圖／翻攝自周渝民FB）

🏆戲劇節目男主角獎入圍名單：

《第61屆金鐘獎》的完整入圍名單，已在今（15）日公開，周渝民（仔仔）以《我們與惡的距離II》入圍本屆「戲劇節目男主角獎」，將與莊凱勛、陳澤耀、曾敬驊、謝章穎共同角逐視帝的寶座。而得知消息後，周渝民以2字「謝謝」簡短表達心境，稍早相信音樂也發聲恭喜，並透露周渝民得知喜訊當下正在與F4練團，成員吳建豪（Van Ness）也第一時間送上祝福。除此之外，相信音樂還加碼宣布今年將唱進台北大巨蛋。在周渝民率先表達入圍心境後，相信音樂也發聲恭喜，「好消息直接送進練團中的他們，Van Ness 當然第一時間送上兄弟祝福！」並透露幾人一邊恭喜、一邊練團，「畢竟今年還有一個更大的舞台等著他們。」喊話大家期待台北大巨蛋的演唱會。周渝民在《我們與惡的距離II》中，飾演精神科醫師馬亦森，原本是樂觀理想主義者的他，因為一場震驚社會的大型縱火暨隨機殺人案而遭遇重大意外，失去摯愛家人，進而患上了嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD），內心被復仇的火燄吞噬，將所有關心他的朋友與同事隔絕在世界之外。周渝民在劇中展現極高張力的內斂演技，完美詮釋揪心的痛哭與充滿怨恨等不同模樣。周渝民《我們與惡的距離II》報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司莊凱勛《都市開基祖》報名單位：客家電視台陳澤耀《監所男子囚生記》報名單位：壹壹影業股份有限公司曾敬驊《如果我不曾見過太陽》報名單位：一諾影視娛樂股份有限公司謝章穎《零日攻擊－蛇仔》報名單位：零日文創股份有限公司