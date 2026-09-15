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50多歲女確診諾氏瘧 反覆發燒、曾到馬來西亞雨林

國內瘧疾累計71例全是境外 以惡性瘧為多

國內新增1例境外移入諾氏瘧病例為50多歲本國籍女性，今年7月下旬曾到馬來西亞熱帶雨林地區旅遊，自述曾蚊蟲叮咬，但並未服用瘧疾預防用藥，回國出現發燒、畏寒等症狀，醫院就醫確認感染諾氏瘧；而這也是國內自2005年來再次出現本國及境外移入諾氏瘧病例。疾管署防疫醫師林詠青提到，一名中部50多歲本國籍女性並沒有潛在病史，從今年7月底至8月中曾到馬來西亞婆羅洲的熱帶雨林地區旅遊。但個案在出發前並未去過旅遊門診諮詢，也未做過相關風險評估。林詠青說，個案沒有吃瘧疾預防用藥，而自述在旅遊期間曾使用防蚊液，但自述在當地曾被蚊蟲叮咬。自8月中旬返國，個案約在8月底陸續出現發燒、畏寒、上腹痛等，後續又有噁心、嘔吐症狀。前往急診就醫，林詠青表示，個案初期收住單人隔離病房治療，剛開始懷疑登革熱，也曾通報；但因為持續有反覆發燒的症狀，加上其旅遊史，懷疑是否有瘧疾感染；醫院進一步檢查、並透過疾管署PCR檢驗，確認感染諾氏瘧原蟲，研判為境外移入瘧疾確定病例。經治療後，個案血液中的瘧原蟲數量大幅減少，症狀也有所改善，9月上旬康復出院，總計住院期間約1週。疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，依瘧原蟲的不同，可分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧及諾氏瘧；惡性瘧及間日瘧最為常見，三日瘧、卵形瘧及諾氏瘧則較為罕見。其中諾氏瘧是流行於東南亞長尾獼猴和豬尾獼猴的瘧疾，由諾氏瘧原蟲引起，透過當地的瘧蚊傳播，2004年以來東南亞國家報告人類感染諾氏瘧原蟲案例逐漸增多，包括馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、越南、緬甸、印尼均有。疾管署提到，大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷，或甚至死亡。間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用普來馬奎寧(Primaquine)錠劑做根除治療，以避免復發。疾管署監測資料顯示，今年截至9月14日累計6例境外移入病例，感染國家為衣索比亞2例，巴基斯坦、奈及利亞、馬來西亞及其他（具多國旅遊史）各1例，年齡介於20多歲至70多歲，感染型別為間日瘧4例，惡性瘧及諾氏瘧各1例。另外統計近10年國內確診瘧疾人數累計71例病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。全球瘧疾疫情近年呈上升趨勢，每年估計超過2億人感染，造成約60萬人死亡，疫情多集中於非洲如奈及利亞等國。 亞太地區瘧疾疫情多發生於印尼、印度及馬來西亞等國。其中，馬來西亞為東南亞諾氏瘧疫情最高的國家，近年每年約報告2000至3000例諾氏瘧病例，今年截至第12週累計報告490例諾氏瘧病例，疫情較去年同期增加，病患主要分布於婆羅洲的沙巴及砂拉越等地。因諾氏瘧原蟲常透過蚊子從獼猴傳播給人，森林等人類與野生動物接觸密切的環境為高風險地區；印尼亞齊省近年諾氏瘧疫情上升；菲律賓巴拉望為諾氏瘧流行地區，今年上半年疫情上升，累計逾1300例瘧疾病例；歐洲多國有報告從東南亞移入的諾氏瘧病例。疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區如非洲、東南亞、大洋洲及中南美洲等地區，至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。