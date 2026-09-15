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▲2026年國泰金控技術年會由副董事長蔡宗翰（中）親自擔任與談人。左起國泰金副總陳維銘、國泰金副總陳冠學、國泰金副總梁明喬、國泰金科技長姚旭杰、國泰金資深副總孫至德、國泰金資訊長吳建興、國泰金副總施君蘭、國泰金資深副總王志峰。（圖／國泰金控提供）

▲國泰金控副董事長蔡宗翰表示，國泰金當年開始推動轉型，並非「為數位而數位」，而是察覺到各單位彼此之間需要增進理解，進一步以客戶為中心的角度思考，而運用數位與科技能夠協助公司解決問題與痛點。（圖／國泰金控提供）

▲國泰金控今年首度公開以AI Agent打造「數位同事」的創新試驗，實際投入專案進行測試。「數位同事」被賦予特定角色與工作邊界，可自主運用企業知識與工具執行任務，當涉及重要決策、規則確認與例外情境時，則由真人把關判斷與最終決策。從身分權限、企業知識、系統串接、資安監控及稽核軌跡建立完整防線，落實「負責任的AI」。左起國泰金副總梁明喬、國泰金副總劉浩翔。（圖／國泰金控提供）

▲2026國泰金控技術年會今（15）日盛大登場，宣告Agent First階段來臨，吸引近7000人報名參與，線上與現場同時觀看人數突破3500人，為台灣金融業最具指標性的金融科技盛會。（圖／國泰金控提供）

金融業最具指標性的金融科技盛會「2026國泰金控技術年會」今（15）日盛大登場。適逢國泰金控啟動數位轉型滿10週年，國泰金副董事長蔡宗翰親自出席，並擔綱上午場爐邊對談與談人，深刻回顧10年轉型軌跡，並擘劃未來的戰略藍圖。本屆年會聚焦「Agentic AI與數位同事」、「AI 驅動 IT 升級」及「數位資產與Web3」3大主軸，首度公開以AI Agent打造的「數位同事」創新試驗，深入探討AI進入企業工作流程後的資安治理、權限控管與稽核實務，及穩定幣、AI Agent支付與自主金融等全新金融場景。今日國泰金技術年會現場也集結OpenAI、Google Cloud、台灣微軟、KPMG、政大、台大、中華民國虛擬資產服務商業同業公會等國內外重量級領袖，吸引近7000人報名參與，線上與現場同步觀看人數更突破3500人。國泰金副董事長蔡宗翰表示，國泰金當年開始推動轉型，並非「為數位而數位」，而是察覺到各單位彼此之間需要增進理解，進一步以客戶為中心的角度思考，而運用數位與科技能夠協助公司解決問題與痛點。他指出，國泰金始終秉持「誠信、當責、創新」的核心價值，近年更持續推動主管、同仁與客戶間的水平與垂直溝通，透過深化彼此信任，成為數位轉型過程中，組織文化的重要轉變。他也提到，以國泰世華銀行CUBE為例，當年由多卡變成一卡開創業界先例，即是以客戶為核心，透過數位科技將「選擇權」交還給客戶，讓客戶能依自身需求靈活切換權益，體現以客戶為中心的數位思維。談及未來發展，副董事長蔡宗翰分享，國泰金將在既有基礎上，持續探索資產管理、財富管理等領域的發展機會，而AI將能帶給國泰金控與各個企業彎道超車的機會。他呼籲，善用AI的力量，重新思考工作方式與創造價值，進一步發揮集團強項與優勢，協助客戶與公司做到更多、更好。他表示，台灣近年享受到非常好的經濟成長，身為關鍵的大型金融業者，國泰金控將積極把握機會，持續面對、挑戰並解決產業及社會所看到的問題，與台灣企業及社會共同成長，以回饋社會大眾的期待與信任。延續2025年發佈的生成式AI技術框架「GAIA2.0」，國泰金今年首度公開以AI Agent打造「數位同事」的創新試驗，包括專案管理助手Vanessa.ai、科技治理審查專員Sherlock.ai及法務合約初審專員Lawrence.ai，實際投入專案進行測試。相較於過去需逐次下指令的生成式AI工具，「數位同事」被賦予特定角色與工作邊界，可自主運用企業知識與工具執行任務；當涉及重要決策、規則確認與例外情境時，則由真人把關判斷與最終決策。從身分權限、企業知識、系統串接、資安監控及稽核軌跡建立完整防線，落實「負責任的AI」。AI也正全面重塑金融業IT開發流程。國泰金分享，集團已從布局「Cloud First」數位基礎建設，走向「Agent First」，建立數位勞動⼒，透過可治理的AI Workflow與Agent Platform，將 AI實驗轉化為可複製、可規模化的集團級IT能力。例如透過 BMad Framework 建構 Requirement Management Agent，將 AI Agent 導入 SDLC 需求管理流程，以角色化 Agent 協作，降低跨部門溝通成本、縮短需求分析週期。實務上，國泰世華銀行以AI in IT策略為基礎，分別用AI Scrum 及AI SDLC team打造出AI數位同事及資訊代理，參與需求整理、開發測試及文件製作，重新定義人機協作及軟體開發生命週期。為呼應年會的高規格視野，本屆年會重磅邀請OpenAI國際業務主管謝家豪（Oliver Jay）與Google Cloud台灣技術總經理林書平，分別從企業AI落地與金融業Multi-Agent治理，分享AI的高價值應用場景、如何安全部署AI、權限控管與治理實務；台灣微軟大型企業商務事業群總經理李倩、政大金融科技研究中心主任王儷玲，則探討AI進入工作流程後，企業應如何重塑人才職能、績效指標與責任歸屬等治理秩序。在數位資產的佈局上，國泰金控亦聚焦虛擬資產保管、穩定幣、AI Agent支付與自主金融等應用，並邀集中華民國虛擬資產服務商業同業公會理事長鄭光泰、台大教授楊岳平，以及KPMG安侯建業顧問部營運長暨合夥人賴偉晏，探討金融機構與VASP如何在洗錢防制、資產安全與法規遵循下，兼顧技術創新。國泰金表示，自2016年啟動數位轉型至今，在副董事長蔡宗翰帶領下，集團持續累積數位、數據與雲端實力，並隨科技演進延伸至生成式AI、Agentic AI及數位資產。未來將持續關注新技術對金融服務、風險治理與人才帶來的變化，並深化AI、資安治理與金融科技人才發展；亦秉持「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，串聯國內外產官學夥伴，促進台灣與國際前瞻技術交流，朝「以金融為核心的科技公司」目標前進。