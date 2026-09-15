我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Paul（上圖）在《康熙來了》爆料陳妍希當年是南加大的校花級人物。（圖／翻攝自微博）

「馬尾女神」陳妍希20年前從美國南加州大學（USC）畢業返台，被柴智屏挖掘並簽約出道，接連演出國片《聽說》、《那些年，我們一起追的女孩》走紅，近日網友翻出她過去上節目的影片，同場的藝人Paul（朱柏仰）爆料，陳妍希當年是南加大的校花，只要是華人都知道她，甚至有學生開著跑車停在校門口就為了看陳妍希一眼。陳妍希在2015年上節目《康熙來了》聊外國學校文化差異的主題，曾在美國華爾街工作多年的Paul突然指著陳妍希說，當年自己交往的女友跟陳妍希都唸南加大，女友說陳妍希在學校非常紅，「大概是那種校花等級的，基本上只要是台灣人都聽過這號人物」。Paul說，當時很多學生會開著名車、跑車去校門口等著看陳妍希，「真的很厲害，很有名」，陳妍希在一旁聽了說「太誇張了啦」，不過也坦言讀大學時還滿愛打扮自己，反而是出道後私下不太注重外表，並謙稱說那時候沒有覺得自己是校花。而Paul補充，侯佩岑是陳妍希南加大的學姐，「侯佩岑傳承給她，兩個都是那種超級大美女」，陳妍希則表示，侯佩岑跟自己的姊姊同一屆，也是學校很有名的美女，大家都知道她。該片段在微博發酵後，「原來陳妍希曾經是南加大的校花」關鍵字登上熱搜，網友熱烈討論：「她真的挺漂亮的」、「能成為校花，本人肯定特別好看」、「她真的很優秀，見過本人臉好小，超級美」、「很耐看很討喜，看了很舒服、清淡型」、「只能說高智又美麗！」