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台灣虎航最新營收！改寫歷史同期新高 創下最佳平均載客率

善用「價格月曆」，直接秀出整個月票價，

她建議沒有特定目的地、只想找便宜機票的旅客，則可利用「低價航點地圖」

▲虎航營收、載客率雙成長。同時引進全新A320neo「Airspace」客機。（圖／記者蕭涵云攝）

虎航AI秘密武器要來了！找便宜機票、幫排行程 黃世惠：測試已完成

▲台灣虎航董事長黃世惠透露，繼「虎加酒 tigertel」服務，將再推出AI秘密武器。（圖／翻攝自虎航官網tigertel.tigerairtw.com）

為什麼虎航要協助旅客找便宜機票？答案意外圈粉

台灣虎航最新8月營收創歷史單月第三高，並改寫同期新高紀錄；平均載客率衝出94%歷史最佳。虎航董事長黃世惠向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，不只tigertel虎加酒新服務，虎航全新AI秘密武器要來了！幫旅客找便宜機票、協助訂房，去日本、韓國三天兩夜都萬元有找，輸入關鍵字還能幫忙規劃行程，連結地圖搭配交通資訊、客製親子行程或吃米其林餐廳都不是問題，「測試已經完成，很快就會上線」黃世惠相當有信心推薦。台灣虎航最新8月營收17.88億元、年增22%，創下歷史單月第三高，並改寫同期新高紀錄；8月平均載客率衝出94%也展現歷史最佳。今年5月虎航首度公開「虎加酒 tigertel」新服務，能整合找到便宜機票與協助預訂房間住宿，官網主打去日本、韓國三天兩夜都享萬元有找快閃優惠。低價日期與空位一目瞭然，不用一天一天點選好浪費時間。，先設定出發地（如台北桃園、台中、高雄），系統再以地圖或列表形式，呈現各航點（日本、韓國、泰國、越南、澳門等城市）最近的單程未稅最低價格，方便考慮下手。她表示，只要打關鍵字就可以幫排行程，聚焦目的地，從選擇自駕或搭車等交通工具、鎖定想吃的米其林餐廳、道地美食指標，都可以順利完成。虎航官網將導入AI生成功能，利用問卷了解個人需求與喜好傾向，建立客製化行程。值得關注的是，生成第一版行程後，還可以再調整客製，譬如旅行的第一、二天要了解在地歷史相關行程，第三天要吃米其林餐廳，第四天希望有符合親子需求的活動等，都不是問題。對旅客來說，出國一趟能買到便宜機票，絕對是有效降低旅遊成本的關鍵。身為低成本航空，為什麼還需要協助旅客找便宜機票？《NOWNEWS今日新聞》求證虎航董事長黃世惠，沒想到答案意外圈粉。事實上，由於飛機起飛的固定成本極高，不管航班有沒有坐滿，都是要花費油料與人事費。只要把空位賣出，都遠比讓座位空著好，能有效填滿空位就能降低虧損。精準提升航班載客率、並創造附加服務的額外營收，才是收穫利潤的關鍵。