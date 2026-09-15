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2025 大阪世界博覽會官方吉祥物「脈脈」（ミャクミャク）外型相當奇特，自參展後人氣開低走高，在活動結束後，近期脈脈紀念雕像在各地巡迴展出，此站來到大阪和奈良之間的知名「金剛山」半山腰，沒想到，大阪府14日竟特別出動直升機高空吊掛重達 1.6 公噸的脈脈雕像，罕見畫面掀起日本社群議論。根據NHK報導，大阪·關西世博迎賓的官方吉祥物「脈脈」雕像，確定將移至大阪與奈良交界處的山中廣場全新展出，並於 14 日展開了一場大規模的「直升機大移動」。本次由直升機運送的，是原先設置於世博會場的「脈脈」雕像之一、以雙手張開姿勢為特徵的「ワクワク」(WAKUWAKU)。雕像高約 3.8 公尺、重約 1.6 公噸。閉幕後曾於大阪府內展出，但本次決定搬遷至大阪府千早赤阪村的金剛山「大阪府民之森早園地」。這次的搬家地點「大阪府民之森早園地」位於大阪與奈良交界的金剛山山頂附近，海拔約 1,000 公尺處，車輛陸路運輸極為困難。14 日當天，雕像被固定於金屬外框中，由直升機從山腳下登山道附近的停車場吊掛起飛。雕像呈雙手張開的姿勢，在空中緩緩旋轉，完成了一趟約 7 分鐘的空中之旅。在完成陸路車輛運輸後，14 日雕像自登山口附近由直升機吊掛起飛，運送至 500 公尺外的廣場上空，隨後平穩降落於地面。大阪府計畫將「脈脈」雕像作為世博的遺產（Legacy），於公開徵選出的大阪府內各地巡迴展出。該座雕像預計自本月 19 日起至今年 11 月下旬展出於該廣場。全程見證這場「空中大移動」的大阪府知事吉村洋文表示，「能安全完成運送真是太好了。這裡擁有秋季樹林與野鳥等豐富的自然生態，希望大家都能來這裡看『脈脈』。」脈脈在空中飛翔畫面曝光後，掀起日本民眾熱議，由於畫面看起來就像是捕捉到珍奇異獸，許多人製作迷因調侃，亦有民眾好奇，脈脈搭乘直升機，究竟要不要付費。