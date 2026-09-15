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台北慈祐宮「藏彩蛋有史努比」！連誦經都用同款書架

▲最近有網友發現台北松山慈祐宮的樓梯間地板，有滿滿的史努比圖案。（圖/記者張嘉哲攝）

▲有網友不只發現地板上有史努比圖案，連誦經專用的書架也是史努比的，超級可愛。（圖/Threads）

現場直擊慈祐宮史努比地板！宮廟人員揭設計原因

發現二樓通往三樓的樓梯空間，地板上真的有整排的史努比圖案，

是在20幾年前建宮250週年時換上去的，現任松山慈祐宮董事長陳玉峰當年還是任職總幹事時，想說要做一個創新的

▲宮廟人員透露，這些史努比是20幾年前建宮250週年時換上去的，當時現任松山慈祐宮董事長陳玉峰還是任職總幹事為了創新，突發奇想做了史努比圖案設計在地板上。（圖/記者張嘉哲攝）

▲每個樓層的樓梯間都有不同的可愛圖案，也有大象的圖樣出現在地板上。（圖/記者張嘉哲攝）

▲現場除了有史努比之外，另外也有無尾熊的圖案。（圖/記者張嘉哲攝）

台灣宮廟真的很有創意！海綿寶寶、米老鼠也都有

廟內樑柱也有彩繪卡通人物海綿寶寶、派大星等

▲彰化縣鹿港鎮老街的玉渠宮主祀「戲曲之神」田都元帥，近幾年廟方在整修時，廟內樑柱也有彩繪卡通人物海綿寶寶。（圖/Threads）

更是融入了米老鼠跟唐老鴨等迪士尼卡通的造型

▲同樣位於台北松山的奉天宮樓梯和入口處的石雕裝飾當中，更是融入了米老鼠跟唐老鴨等迪士尼卡通的造型。（圖/Google評價）

台北市松山慈祐宮長年香火鼎盛，然而有去過的民眾有發現「地上藏有彩蛋」呢？近日有民眾到慈祐宮參拜時，意外發現在樓梯間地板發現有史努比的圖案，讓她感到非常新鮮，貼文也在社群引爆迴響，不少常常去拜拜的民眾都直呼：「根本沒有發現！」還有人爆笑表示曾經看過連誦經都用史努比的書架，真的很新奇。《NOWNEWS》記者日前也實際到松山慈祐宮查證，發現還真的有史努比圖案在地上，另外還有大象、小鳥、無尾熊等可愛圖案。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「小確幸欸！慈祐宮發現snoopy圖案在地板上，心跳差點漏拍」只見貼出的畫面，一個樓梯轉彎處的地板上，中間紅色磁磚周圍全部都是史努比拿著一本書的圖案，完全無違和感，如果沒有仔細查看還真的很容易錯過。貼文引來超過3.8萬人按讚朝聖表示：、「慈祐宮樓梯地板每層都是不一樣的！超可愛」、「我嚴重懷疑宮主超愛史努比，他們連誦經書架都是用史努比的哈哈哈哈」。《NOWNEWS》記者為查證事實，也直接殺到台北松山慈祐宮現場查看，記者也詢問現場宮廟人員，一位阿姨透露之所以會有那個史努比圖案誕生，，所以才會用很多可愛的圖案在地板上，其中就包括史努比。然而這次台北松山慈祐宮有史努比圖案其實也不是唯一宮廟這樣有創意，像是隱身在彰化縣鹿港鎮老街的玉渠宮主祀「戲曲之神」田都元帥，近幾年廟方在整修時，，現在也是成為許多遊客的打卡趣味亮點，也讓宮廟更有特色。另外同樣位於台北松山的奉天宮樓梯和入口處的石雕裝飾當中，，雖然廟宇平常讓人總是感到傳統莊嚴，但透過這樣反差的圖案，不僅讓廟宇更有能見度，也讓第一次前來的信徒非常驚喜又印象深刻呢！