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第61屆金鐘獎今（15）日公布入圍名單，今年戲劇類824件、節目類883件作品參賽，入圍名單正式出爐後，客家類節目、戲劇都入圍多項，對此評審委員曹瑞原坦言台灣影視題材很多時候是被封閉住的，應該多鼓勵不同的文化。此外曹瑞原也澄清，「很多外在對影視產業製作會有意識形態思維，但我做評審完全沒有被政治給駕馭。」強調沒有任何政治介入。金鐘入圍名單今公布，各獎項競爭激烈，曹瑞原表示影視作品應該鼓勵各種文化作品，才能讓產業更加豐富。此外，他也澄清評選過程從沒有被政治力駕馭過，「這些本土的戲真的沒有政治介入，不要有這種想法，因為這些題材以前都被封閉，這時候有機會出現，當然會比過去偶像劇、職人劇題材更引人，所以在評選過程就會被選擇。」另外，這次「戲劇節目新人獎」僅3人入圍，被問及原因，曹瑞原表示有討論未來要稍微放寬標準，「只要不是演主配角，有演過3、5部戲的經歷，還是可以報新人。」認為有些人可能只是軋過幾場戲就不符合報名資格，相當可惜，「演員很辛苦，一輩子就是在等發光的時刻，這樣對他們真的蠻不公平的。」曹瑞原也喊話可以修改入圍資格辦法，否則會削減台灣影視產業新星；而曹瑞原也直言，有時候沒入圍不見得是演員本身的問題，劇本、拍攝時程、現場壓迫都會有影響。「第61屆節目類金鐘獎頒獎典禮」、「第61屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮」分別於10月23日（五）、10月24日（六）晚間7時於臺北流行音樂中心舉行。