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83%糖友一年內血糖曾起伏不定 醫：應掌握「平、扁、妥」

台灣糖尿病人口持續攀升，全台罹病總人數已突破250萬大關。而糖尿病關懷基金會在2025年底進行「全台血糖調查」，近100%參與調查的患者自述至少3個月定期回診一次，也有近8成持續飲控、6成回診有接受衛教；而83%糖友過去一年曾經歷高血糖或低血糖的狀況，兩者皆發生過的比例更高達6成。因應台灣糖尿病人口持續上升，糖尿病關懷基金會發起「全台血糖調查」，盼更了解糖友現況。根據調查顯示，目前雖然已有約5成糖友控糖有成，達到糖化血色素（HbA1c）<7%的目標，但仍有許多糖友存在對控糖的困境與焦慮。糖尿病關懷基金會董事長、振興醫院新陳代謝暨營養治療科主任蔡世澤提到，近100%參與調查的患者自述至少3個月定期回診一次，也有近8成持續飲控、6成回診有接受衛教，且已有約5成糖友達到糖化血色素（HbA1c）<7%的控糖目標。但問卷仍發現，糖友有2大控糖困境，糖尿病關懷基金會執行長、台大醫院代謝內分泌科主任李弘元指出，雖多數糖友已逐漸建立定期回診、接受衛教及飲食控制等正確觀念，但調查發現，近8成糖友表示，會擔心回診時的量測的糖化血色素（HbA1c）結果，卻「僅12%會每日量測血糖」，每週固定量測血糖的比例也只有42%。李弘元提醒，若未能掌握日常血糖波動，遇到糖化血色素（HbA1c）超標時將不易推論血糖控制不良的原因，這可能是控糖焦慮的主要原因之一。調查也發現，83%糖友過去一年曾經歷高血糖或低血糖的狀況，兩者皆發生過的比例更高達6成；但多數糖友傾向只處理當下的血糖異常，僅有2成糖友會再次量測血糖確認變化，也只有3成的糖友會進行生活型態的調整，避免再次發生高、低血糖。李弘元說，高、低血糖的狀況不可輕忽，以嚴重低血糖來說，可能在短短數分鐘內讓人意識不清、陷入昏迷甚至導致生命危險。新店耕莘醫院新陳代謝內分泌科主任馬文雅指出，糖化血色素（HbA1c）是糖尿病管理的重要指標，但反映的是一段期間的「平均血糖值」；若能完整掌握日常的血糖波動，如餐前餐後、三餐間，或是不同種類飲食的造成的血糖波動幅度，更有利於醫師與患者了解個人化的血糖管理模式。蔡世澤再次提醒，美國糖尿病學會2026年最新治療指引建議，所有確診初期的糖尿病患，可透過過連續血糖監測（CGM）建立「平、扁、妥」的血糖管理新觀念。包括「平」掌握三餐前後血糖變化，了解飲食及生活型態對餐後血糖的影響，讓血糖波動曲線盡可能平穩蔡世澤表示，「扁」是縮小血糖數據差異，讓血糖波動範圍區間「越扁越好」；「妥」則是提升增加血糖維持在個人化目標範圍內的時間。