我是廣告 請繼續往下閱讀

▲iPhone 18 Pro系列配備完整三鏡頭系統，支援最高8倍光學品質變焦及可變光圈，適合拍攝演唱會、舞台與遠景。（圖／台灣蘋果官網apple.com）

愛拍演唱會別選iPhone Duo摺疊機

iPhone 18 Pro Max續航最穩 Duo沒有Face ID

蘋果本週五(9/18)開賣iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，首款摺疊手機iPhone Duo則會到下個月才開賣，其中Duo售價高達74900元，是史上最貴iPhone。不過，科技YouTuber Tim哥提醒「最貴不一定最強」，他提到Duo缺少長焦鏡頭，若主要用來拍演唱會、舞台或兒童運動，iPhone 18 Pro其實會更適合。iPhone 18 Pro搭載6.3吋螢幕，是3款中最好拿、最方便攜帶的機型；iPhone 18 Pro Max則採用6.9吋螢幕，擁有最長續航力，適合偏好大螢幕及長時間使用的族群。iPhone Duo收合時為5.4吋，展開後則變成7.6吋大螢幕，支援雙App分割畫面，可一邊查看Google Maps、一邊搜尋餐廳，或同時處理郵件與網頁資料。機身也能立起觀看影片、進行免持視訊或充當拍攝腳架。Tim哥指出，經常處理文件、回覆郵件，或原本會同時攜帶iPhone與iPad mini的人，較能發揮Duo的大螢幕優勢，若平時只使用LINE、Facebook，而且一次只開一個App，多工功能的效益就不大。iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max均配備4800萬畫素三鏡頭，包括主鏡頭、超廣角及長焦鏡頭，最高支援8倍光學品質變焦，主鏡頭還加入四段可變光圈。iPhone Duo則只有主鏡頭與超廣角兩顆4800萬畫素鏡頭，提供0.5倍、1倍及2倍變焦，缺少長焦鏡頭與可變光圈。因此，經常拍攝演唱會、舞台、遠景等，Tim哥建議iPhone 18 Pro系列會更符合需求。3款手機均搭載2奈米A20 Pro晶片，支援Apple Intelligence與Siri AI。續航方面，iPhone 18 Pro Max影片播放最長達43小時，iPhone 18 Pro為34小時；Duo使用7.6吋內螢幕播放影片最長31小時。Pro系列採用Face ID，Duo則取消Face ID，改用側邊電源鍵整合Touch ID。Tim哥提醒，Duo是蘋果第一代摺疊手機，長期使用仍可能面臨螢幕折痕、App適配及較高維修成本等問題。重視輕巧手感可選iPhone 18 Pro，追求長續航、長焦拍攝與穩定使用體驗，iPhone 18 Pro Max最佳選擇，每天有大量文件及多工需求，才適合考慮iPhone Duo。若只是覺得摺疊機新奇，Tim哥建議先等待長期實測與維修價格公布。