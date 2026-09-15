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貓咪拔牙前先控糖！雙管齊下助毛孩恢復健康

▲獸醫師李建沛診斷出吉祥罹患嚴重口炎，最終拔除11顆牙齒。（圖／新北動保處）

口炎引發劇痛拒食！醫籲留意六大警訊

▲獸醫提醒，口炎可能造成明顯口腔疼痛，進而影響貓咪進食及生活品質，飼主平時應留意口腔及進食狀況。常見警訊包括口臭、流口水、牙齦紅腫、進食困難、食慾下降及體重減輕。（圖／新北動保處）

寵物慢性病需長期抗戰！動保處提醒定期健檢

貓咪出現口臭、食慾下降、體重減輕，千萬別以為只是單純的挑食，這極有可能是發出的嚴重健康警訊！多年前從新店動物之家被認養的貓咪「吉祥」，日前就被獸醫診斷出不僅罹患嚴重口炎，更伴隨著血糖異常偏高的糖尿病。最終，，體重也從原本暴跌的 5.9 公斤健康回升至 7 公斤，重新找回往日的活潑與朝氣。貓咪吉祥是在 2 個月大時由新店動物之家送養，這 5 年來一直陪伴著家人，健康且活潑。然而，這次吉祥同時面臨口炎及糖尿病的雙重打擊，醫療團隊必須謹慎兼顧兩種疾病的治療。獸醫師首先選擇以胰島素及藥物來控制糖尿病情，並同步調整牠的日常飲食與照護方式。待吉祥的身體狀況逐漸穩定後，才為牠進行後續的牙齒拔除手術。經過飼主與醫療團隊的持續努力，目前吉祥的血糖已趨於穩定，飲水與排尿情形也全數恢復正常，健康狀況獲得了顯著的改善。針對貓咪常見的口腔疾病，獸醫師李建沛特別說明，口炎會造成貓咪明顯的口腔疼痛，進而嚴重影響進食意願與生活品質，飼主平時務必多加留意毛孩的口腔狀態。此外，部分貓咪即使仍有進食意願，也可能因為口腔劇痛，出現吃幾口就立刻離開、咀嚼動作異常，或是吃飯速度突然改變等反常情形；一旦發現這些異狀，都應盡早就醫進行全面檢查，以免延誤病情。除了口炎之外，糖尿病同樣也是一項需要長期穩定照護的慢性疾病。獸醫師提醒，飼主必須嚴格依照指示給予藥物或施打胰島素，維持規律的飲食習慣，並持續觀察愛貓的食慾、飲水量、排尿狀況與體重變化。若貓咪在此期間出現精神不佳、嘔吐、脫水或虛弱等情形，應立刻回診，切勿自行調整藥物劑量。新北市動保處也藉由吉祥的案例呼籲廣大飼主，寵物即使平時看起來相當健康，但隨著年齡的增長，仍可能無預警出現口腔或其他內科問題，因此定期的健康檢查與敏銳的日常觀察，絕對是守護毛孩健康不可或缺的關鍵。