據財政部貿易統計資料，今年1月至8月台灣塑橡膠加工機出口總額達4.58億美元。「2026台北國際塑橡膠工業展」（TaipeiPLAS）今（15）日起一連展出5天，本次匯聚超過350家參展商、使用逾1,360個攤位，展現塑橡膠產業從材料、設備、製程到終端應用的創新能量。
根據財政部貿易統計資料，今年1月至8月台灣塑橡膠加工機出口總額達4.58億美元。本屆TaipeiPLAS展出涵蓋加工成型及先進製程、周邊設備、模具及零組件、永續循環、創新材料、複合材料與製鞋機械等領域，並延伸至航太、無人機、機器人、汽車、醫療等高值應用。
外貿協會董事長黃志芳表示，塑橡膠產業的競爭力已不再只取決於產量，更在於如何透過智慧製造、材料創新與資源循環創造價值。
漁網變眼鏡框 塑膠產業力求轉型
他以台灣將廢棄尼龍漁網回收再製為眼鏡鏡框為例，說明廢棄材料也能透過循環創新獲得新的用途與價值；TaipeiPLAS串聯材料、機械、加工、品牌及買主，讓創新進一步轉化為產業解決方案與市場商機。
機械公會塑橡膠機械專業委員會會長王俊賢表示，面對地緣政治變化、關稅政策及國際市場競爭等挑戰，產業更需要持續創新，其中創新材料是推動產業升級與拓展高值應用的重要關鍵；並透過數位化及自動化提升生產效率與競爭力，持續開拓國際市場。
另外，本展首度推出《塑‧未來》主題專館，以「Care About Tomorrow」為核心理念，從日常生活出發，透過五大生活場景呈現塑膠在食衣住行中的應用，從設計、製造、使用到回收再生，探索塑膠與循環永續共存的更多可能。展場更導入循環杯租借服務，將源頭減廢與循環使用落實於展會現場。
TaipeiPLAS 2026自9月15日至19日於台北南港展覽館1館展出，更多展覽及活動資訊請至TaipeiPLAS官方網站查詢。
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外貿協會董事長黃志芳表示，塑橡膠產業的競爭力已不再只取決於產量，更在於如何透過智慧製造、材料創新與資源循環創造價值。
漁網變眼鏡框 塑膠產業力求轉型
他以台灣將廢棄尼龍漁網回收再製為眼鏡鏡框為例，說明廢棄材料也能透過循環創新獲得新的用途與價值；TaipeiPLAS串聯材料、機械、加工、品牌及買主，讓創新進一步轉化為產業解決方案與市場商機。
機械公會塑橡膠機械專業委員會會長王俊賢表示，面對地緣政治變化、關稅政策及國際市場競爭等挑戰，產業更需要持續創新，其中創新材料是推動產業升級與拓展高值應用的重要關鍵；並透過數位化及自動化提升生產效率與競爭力，持續開拓國際市場。
另外，本展首度推出《塑‧未來》主題專館，以「Care About Tomorrow」為核心理念，從日常生活出發，透過五大生活場景呈現塑膠在食衣住行中的應用，從設計、製造、使用到回收再生，探索塑膠與循環永續共存的更多可能。展場更導入循環杯租借服務，將源頭減廢與循環使用落實於展會現場。
TaipeiPLAS 2026自9月15日至19日於台北南港展覽館1館展出，更多展覽及活動資訊請至TaipeiPLAS官方網站查詢。