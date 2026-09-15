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▲中龍鋼鐵公司與中龍鋼鐵公司企業工會舉辦第三次團體協約簽約儀式。(圖／記者黃守作攝)

▲中龍鋼鐵公司董事長梁乃文致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲中龍鋼鐵公司與中龍鋼鐵公司企業工會舉辦第三次團體協約簽約儀式，中鋼公司董事長黃建智(前排左3)與台中市政府勞工局副局長羅群穆(前排右3)等人到場見證勞資合作，共創穩健、友善的職場環境，象徵中龍鋼鐵勞資關係邁向新的里程碑。(圖／中龍鋼鐵公司提供)

中龍鋼鐵公司與中龍鋼鐵公司企業工會於今(15)日，在該公司，舉辦第三次團體協約簽約儀式，期攜手深化勞資合作，共創穩健、友善的職場環境，象徵中龍鋼鐵勞資關係邁向新的里程碑。中龍鋼鐵公司與中龍鋼鐵公司企業工會第三次團體協約簽約儀式，是由中龍鋼鐵公司董事長梁乃文與中龍鋼鐵公司企業工會理事長趙敏志共同主持，並代表勞資雙方完成簽署，且在中鋼公司董事長黃建智與台中市政府勞工局副局長羅群穆擔任見證人，中鋼公司總經理陳守道、台中市直轄總工會理事長曾木火，以及中鋼集團所屬企業工會理事長等人與會。中龍鋼鐵公司董事長梁乃文表示，回顧團體協約的演進歷程，第一次歷經近6年才完成簽約，第二次用時1年9個月，而此次僅用了6個月的時間便達成共識，充分說明勞資雙方已建立高度默契，能在互信互利的基礎上，不僅深化了穩固的勞資夥伴關係，更攜手優化同仁請假制度與擴大眷屬健康照顧，營造友善幸福職場環境，共創勞資雙贏。梁乃文說，中龍鋼鐵公司未來將持續秉持互信互利與合作之理念，與中龍鋼鐵公司企業工會保持良好溝通機制，期攜手打造勞資和諧、團隊共榮的幸福職場，為企業永續發展與同仁福祉開創更美好的未來。中龍鋼鐵公司企業工會理事長趙敏志指出，團體協約的順利簽署是勞資雙方共同努力的成果，感謝中龍鋼鐵公司經營團隊的支持，中龍鋼鐵公司企業工會未來將持續扮演員工與公司之間的溝通橋樑，期勞資共創公司營運佳績。趙敏志並指出，第三次團體協約修訂聚焦「友善職場與母性保護」及「深化健康照顧」兩面向，例如員工的「產假」從56天增加至60天，也呼應政府鼓勵推動生育及強化女性同仁照護的政策，並同步調增陪產檢及陪產假、婚假與主婚假天數，均優於現行勞動相關法令，至於健康照顧方面則是員工本人、配偶及其直系親屬至診療所就診，藥品一律按成本收費。台中市政府勞工局副局長羅群穆肯定中龍鋼鐵公司再次簽署優於勞動法令的團體協約，充分展現企業善盡社會責任與重視員工權益的具體行動，也是台中市打造勞資和諧城市的優良典範。