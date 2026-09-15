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野生動物反殺獵人屢見不鮮

南非克魯格國家公園（Kruger National Park）日前發生一起盜獵者闖入保護區後，慘遭象群踩踏身亡的意外。兩名涉嫌違法入園獵殺野生動物的男子，在遭遇象群後失散，其中一名倖存者返家後向警方坦承入侵行為，當局隨後在公園深處尋獲另一名同夥的遺體。綜合外媒報導，根據南非國家公園管理局發佈的聲明，兩名涉嫌偷獵的男子於上週五（11日）從帕富里（Pafuri）區域非法潛入克魯格國家公園。初步調查顯示，兩人在園區內遭遇一群野生大象，驚慌之下分頭逃竄並失去聯繫。倖存的男子獨自逃生後，向警方報案稱同伴在園內失蹤，並表示在逃跑過程中曾聽到同伴發出慘叫。當地警方於是展開調查，倖存男子帶領護林員重返事發現場，搜救團隊沿著拉武武河（Luvuvhu River）沿岸的足跡一路追查，最終在深入國家公園內約6公里處發現了另一位男子的遺體，另並在現場附近發現水牛殘骸。法醫與警方將對死者進行進一步鑑識，以確定具體致死原因與細節。至於倖存男子，也已因違法闖入保護區且涉嫌盜獵遭到逮捕。這起慘劇僅是近期一連串狩獵者與野生動物衝突的最新案例。近年來，人類因非法採集、狩獵或不當接觸野生動物而遭到反擊的事件頻傳。2026年4月，一名來自美國加州的富豪在加彭（Gabon）參加合法狩獵活動時，突遭五頭大象圍攻並踩踏身亡。2025年，一名德州富商在南非進行狩獵期間，遭到受傷的水牛反擊身亡。南非當局再次呼籲，非法進入保護區不僅破壞生態，更會給自身帶來極高的生命危險。目前涉案的倖存偷獵者已被依法起訴，全案正由南非警方擴大偵辦中。