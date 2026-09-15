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▲味全龍吉力吉撈・鞏冠在「近身球爭議」後，首度交手富邦悍將，現場有邦迷製作「吉力急推」看板。（圖／記者葉政勳攝,2026.9.15）





▲味全龍吉力吉撈・鞏冠在「近身球爭議」後，首度交手富邦悍將，遭到全場邦噓聲伺候。（圖／記者葉政勳攝,2026.9.15）

中華職棒味全龍今（15）日作客新莊球場，交手富邦悍將，這是龍隊主砲吉力吉撈・鞏冠在「近身球爭議」後首度交手悍將，且是客場出賽。賽前內野邦迷們有備而來，製作不同看板暗諷吉力吉撈的推人動作，更有球迷製作「吉力急推」的看板。2局上吉力吉撈站上打擊區，遭到內野邦迷噓聲伺候，他也簡單與捕手戴培峰、主審致意，最後敲出外野飛球出局，內野球迷爆出歡呼聲。9月8日悍將在大巨蛋交手龍隊，當時9局上悍將4分領先，吉力吉撈因不滿曾峻岳投出的內角近身球，轉身與捕手戴培峰理論，並動手推了戴培峰，引發雙方清空板凳。最後吉力吉撈因出手推人，遭聯盟罰款2萬、禁賽1場。吉力吉撈當時在受訪時，僅表示「我只想說，對於在那顆球之後，我做出推他的動作，這件事情感到比較不妥。」但同時也說，「我覺得，整體事件不是就那一顆球而已，前面還有好幾顆球，去年也有好幾顆球，所以不會就只是那一顆球。大概就這樣吧。」相隔1週，龍隊今日作客新莊球場，這是吉力吉撈在近身球爭議後，首度交手悍將。今日賽前邦迷就有備而來，有球迷製作「推推」的應援牌，更有球迷發揮創意，製作「吉力急推」的看板，暗諷吉力吉撈推人的動作。2局上吉力吉撈走上打擊區，他先向主審、捕手戴培峰致意，但仍遭到內野全場邦迷噓聲伺候，吉力吉撈首打席選擇在第2球出手，敲出左外野飛球出局，全場邦迷歡聲雷動。悍將與龍隊近期都陷入低潮，悍將上週末遭到雄鷹橫掃，目前吞下3連敗，龍隊則是上週連續敗給悍將、獅隊，目前苦吞4連敗，雙方此役推出洋投魔力藍（Shawn Morimando）對決黃暐傑。