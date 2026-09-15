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▲東港馬光中醫診所劉勛奇醫師分享預防醫學觀念，從漁民常見的搬運、久站與作息不規律等工作型態切入，提供日常健康管理建議。 （圖／馬光中醫提供 ）

▲馬光中醫師於現場提供一對一健康諮詢，陪伴參與者依自身狀況與專業醫師交流。 （圖／馬光中醫提供 ）

中秋節將至，家人團聚吃月餅、烤肉，也少不了各式海鮮佳餚，而餐桌上的海鮮，背後連結的正是每天與海洋為伍的漁民與漁業從業人員。馬光醫療網今（15）日於東港區漁會舉辦「從海洋到身體：海洋教育、健康促進與漁民護海行動計畫」，透過海洋保育署「海洋保育ESG媒合平台」促成企業專業與海洋保育行動的連結，將海洋塑膠與微塑膠教育、環保艦隊實務分享及中醫預防醫學帶進東港漁業社群。此次活動由馬光醫療網攜手東港區漁會及屏東縣立東港高級中學辦理，並由高雄市馬光健康關懷協會共同參與。運用醫療專業結合ESG公益活動，安排中醫師進行健康講座及一對一諮詢，從日常伸展、飲食運動、睡眠及生活作息等面向，提供全面性的健康管理建議。活動中亦安排海洋環境教育，介紹塑膠廢棄物進入海洋後可能形成微塑膠，以及海洋塑膠污染與日常生活之間的關聯，並分享源頭減量、塑膠製品使用及廢棄物妥善處理等觀念。也邀請相關人員分享環保艦隊實務，介紹船舶作業垃圾分類、攜回與海漂垃圾安全處理，以及回港後的處理流程，讓海洋保育觀念進一步連結漁民的工作情境。漁民及漁業從業人員長時間搬運重物、彎腰、久站、反覆施力，工作也可能伴隨海上作業、作息不規律及睡眠不足等情況。針對這些工作與生活型態，馬光醫療網安排中醫師分享健康管理觀念，並提供個別健康諮詢，讓參與者依自身情況與醫師交流。馬光醫療網執行長黃福祥表示：「海洋與漁民的工作、生活緊密相連，而我們日常享用的海鮮，也來自這群長期與海洋為伍的工作者。這次活動希望從海洋環境與漁民健康兩個面向出發，讓大家更了解海洋保育與健康之間的關係。對馬光而言，中醫專業可以走出醫療院所，進入不同的生活場域，回應社區實際的健康需求；透過高雄市馬光健康關懷協會參與公益，也讓健康專業有更多投入社會關懷的機會。」此次馬光醫療網透過「海洋保育ESG媒合平台」媒合，將以健康照護為核心的專業與東港漁業社群的海洋保育需求接軌，結合東港區漁會、東港高中及高雄市馬光健康關懷協會，共同推動健康促進與海洋教育，形成醫療健康與海洋保育跨域合作的公益案例。活動當日安排三場主題分享，由東港高中楊淑芳教師主講「從海洋到生活—海洋塑膠與微塑膠教育」、京拓環保科技楊子毅經理分享「環保艦隊實務」、東港馬光中醫診所劉勛奇醫師則以「健康不能等生病才開始」為題，從漁民工作型態出發，分享日常健康管理觀念。除了講座內容，現場亦設置東港高中學生社團海洋保育研究成果攤位，透過海報、研究紀錄、模型及互動解說等方式，展示學生對海洋生態、環境污染及保育行動的研究與觀察成果。學生將課堂及社團研究帶到社區，與漁民及地方居民交流，讓校園海洋教育與地方生活經驗相互對話，也促進跨世代的海洋保育交流。