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▲TANK最近公開開唱，疑因器官排斥而臉頰突變浮腫，唱歌也頻繁咳嗽。（圖／翻攝自小紅書＠ICC）

歌手TANK（呂建忠）曾以〈給我你的愛〉、〈非你莫屬〉走紅，不料卻因遺傳家族性肥厚型心肌病與肝機能衰竭，而身體每況愈下，還曾因心肝同時衰竭，必須靠鼻胃管灌食，直到2024年在中國成功完成「心肝同期聯合移植手術」，TANK身體狀況才漸漸好轉。不料最近他開唱時，又被發現頻繁咳嗽，讓外界都非常擔心是否有「器官排斥」反應。TANK長年飽受遺傳性心臟病威脅，就連他的姊姊都因同疾病過世，TANK也被診斷有嚴重心律不整，還在2007年底，因太過操勞導致心臟病發而送醫急救。這也讓他決定接受手術植入式去顫器，不過醫生表示，心律去顫器不能完全解決心臟問題，強調「就連大聲唱歌都會對身體造成危險」，讓TANK不得不減少唱歌表演。不過就算動了手術，依然沒有讓TANK病情好轉。他在2012年結束和唱片公司的合約後，與友人合資成立音樂工作室， 卻因為受到心臟病影響漸漸淡出螢光幕前。2022年好不容易重返樂壇，簽約新公司並移居中國杭州，不料2024年3月，TANK病情卻又急轉直下，不只心臟衰竭，就連肝功能也惡化。而在同年11月初時，TANK甚至嚴重到無法站立、進食，器官功能指標全面崩潰，需要靠鼻胃管灌食。經醫生團隊多次會診後，建議TANK必須同時進行心臟與肝臟移植，才有機會挽救性命。好在TANK匹配到合適的器官，並於中國接受了「家族性肥厚型心肌病合併肝功能衰竭」的心肝聯合移植手術，動刀12小時後成功脫險。身體好轉後，TANK也開始回歸樂壇，不料最近在公開演出上，TANK身體似乎再度出現異常，曾因心臟病暴瘦到臉頰凹陷的他，臉部卻顯得異常腫脹。不僅如此，在表演過程中，TANK多次因喉嚨不適而頻繁咳嗽，左邊眼睛也明顯充血，看起來狀態非常吃力、不太舒服，這也隨即引發討論，不少人猜測是否跟器官移植出現的排斥現象有關，認為TANK應該有在服用相關藥物，才導致身材發福，紛紛擔心他的身體狀況。