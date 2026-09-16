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庫明加（Jonathan Kuminga）加盟明尼蘇達灰狼隊的新聞發布會，意外成為全網熱議的焦點。這位年輕前鋒在受訪時為了稱讚明尼蘇達灰狼和隊友「三球」鮑爾（LaMelo Ball），無意間將槍口對準了洛杉磯湖人隊，更直接無視了前隊友柯瑞（Stephen Curry）與「CP3」保羅（Chris Paul）等傳奇球星，遭美國媒體《Clutchpoints》點名批評。在發布會上，當被問及為何在自由市場中選擇灰狼而非湖人時，庫明加給出了一個極具爭議的答案：「我想去一支擁有贏球文化的球隊，而在我的所有選擇中，我認為這裡的贏球文化是最好的。」這番言論立刻在網路上引發群嘲。球迷們紛紛指出一個殘酷的事實：洛杉磯湖人隊史共擁有17座總冠軍獎盃，並曾多次締造王朝；反觀明尼蘇達灰狼，隊史至今仍是一冠難求。庫明加對於「贏球文化」的定義，顯然與大眾認知有著極大的落差。如果說對湖人的評價只是引發質疑，那麼庫明加對前隊友的評論則徹底引爆了網路。在談及新隊友時，庫明加直言：「在我的職業生涯中，我跟很多控衛搭檔過，但從來沒有誰的傳球能像鮑爾那樣出色。」這番為了討好新隊友的「場面話」，直接將前東家金州勇士隊的兩位歷史級控衛拋在腦後。美媒《Clutchpoints》特別發文吐槽，強調庫明加可是曾與柯瑞以及保羅同隊搭檔過的球員。柯瑞多年來因為逆天的得分能力，其組織與傳球能力一直被外界低估；而保羅更是歷史上最偉大的傳統控衛之一，庫明加的發言顯然沒有顧及這些昔日老大哥的顏面。這則新聞在各大論壇炸開了鍋，球迷的批評聲浪一面倒。許多網友認為庫明加的情商與智商確實讓人擔憂，直言「難怪合約一年比一年低」、「說場面話也不能這樣踩著其他人上位」。更有資深球迷翻出舊帳，指出保羅在勇士效力的那一年，把TJD（Trayce Jackson-Davis）和薩里奇（Dario Saric）等球員餵得相當舒服，庫明加更是保羅傳球下的直接受益者，並在那年打出生涯最高光表現；而柯瑞也曾為了他的成長讓出部分戰術地位，甚至在交易時給予祝福。回顧庫明加的合約狀況，勇士曾傳出有意開出5年1.55億美元的延長合約，卻遭他嫌少拒絕。如今經過這兩季的低迷與場外風波，庫明加只能以約600萬美元的低薪四處流浪。網友不禁感嘆：「對於真正幫助過自己的人沒有任何感激之情，即便未來在灰狼遭遇不順，他大概也不會懂得感恩。」