去年播出的劇集《我們六個》，天心飾演遭到老公小三以滾水活活燙死的悲慘正宮，精湛演技不在話下，不過今（15）日公布的金鐘獎入圍名單中，天心與戲劇節目女主角獎項擦身而過，成為大遺珠，對此，本人稍早作勢震驚發聲：「咦？我沒入圍？！蝦米！！！我已經想好入圍感言了餒！」
沒入圍金鐘視后 天心：已非常幸福滿足
天心在粉專發文寫下「咦？我沒入圍？！蝦米！！！我已經想好入圍感言了餒」，接著收起開玩笑的口吻表示：「認真說，這部戲能夠得到這麼大的迴響，真的滿懷感激！特別感謝大愛電視台、製作人、編劇、導演與全體默默付出的工作人員們。能夠再次與王傳宗導演合作，對我來說就已經是一件非常幸福、非常滿足的事了！」
「恭喜所有入圍的夥伴們」，天心說，能成為這部作品的一份子真的很驕傲，謝謝每一個真心喜歡這部戲的大家，「善良不容易，謝謝富美媽媽（角色名）教會我的事，我也持續在學習中。」
天心是金鐘遺珠 曹瑞原：演出非常動人
今天下午，金鐘獎戲劇類獎項的主任委員曹瑞原受訪提及，《我們六個》的天心和馬志翔是本屆的遺珠之一，稱讚在劇中飾演夫妻的兩人演出非常動人，都有被評審拿出來討論，「但年輕角色真的很難被掩飾掉，我最後也是揭曉才知道結果。」
資料來源：天心臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
天心在粉專發文寫下「咦？我沒入圍？！蝦米！！！我已經想好入圍感言了餒」，接著收起開玩笑的口吻表示：「認真說，這部戲能夠得到這麼大的迴響，真的滿懷感激！特別感謝大愛電視台、製作人、編劇、導演與全體默默付出的工作人員們。能夠再次與王傳宗導演合作，對我來說就已經是一件非常幸福、非常滿足的事了！」
「恭喜所有入圍的夥伴們」，天心說，能成為這部作品的一份子真的很驕傲，謝謝每一個真心喜歡這部戲的大家，「善良不容易，謝謝富美媽媽（角色名）教會我的事，我也持續在學習中。」
天心是金鐘遺珠 曹瑞原：演出非常動人
今天下午，金鐘獎戲劇類獎項的主任委員曹瑞原受訪提及，《我們六個》的天心和馬志翔是本屆的遺珠之一，稱讚在劇中飾演夫妻的兩人演出非常動人，都有被評審拿出來討論，「但年輕角色真的很難被掩飾掉，我最後也是揭曉才知道結果。」
資料來源：天心臉書
更多「2026金鐘獎」相關新聞。