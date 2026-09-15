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效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊「台灣重砲」林安可，今（15）日先發面對東北樂天金鷲隊，全場3打數未敲安，吞下2次三振，僅靠1次保送上壘。更雪上加霜的是，林安可在9局上最後1打席，一顆自打球擊中膝蓋，當場倒地不起，最後在防護員攙扶下退場治療。據《日刊體育》報導，西武隊監督西口文也賽後面露擔憂地表示，「看起來是直接打在俗稱膝蓋骨（髕骨）附近、膝蓋上方的位置，完完全全直接擊中。」林安可此役扛西武隊先發第6棒、指定打擊，2局上首打席面對樂天隊先發伊藤樹，林安可敲出中外野飛球出局，4局上第2打席，在得點圈有人的情況下，林安可選到保送，不過後續打者未能串連，西武隊留下殘壘。6局上第3打席，西武隊攻佔三壘，林安可未把握機會，遭到伊藤樹三振。前8局西武隊以0：1落後，9局上最後反攻，奈文（Tyler Nevin）敲安上壘，代跑的高松渡成功發動盜壘攻佔得點圈，一出局後輪到林安可打擊，面對樂天隊終結者藤平尚真投出的151公里速球，林安可全力揮擊，卻反彈直擊右膝形成自打球，林安可當場倒地不起，無法靠自身力量站立。林安可後續由防護員的攙扶下退回休息室，並直接換人退場，隨後代打的平澤大河遭到三振，但紀錄上是算在林安可身上，最終西武隊以0：1不敵樂天隊。總計林安可此役3打數無安打，另外吞下2次三振、選到1次保送，打擊率下修至2成23。據《日刊體育》報導，賽後西武隊監督西口文也面露擔憂地表示，「看起來是直接打在俗稱膝蓋骨（髕骨）附近、膝蓋上方的位置，完完全全直接擊中。」接著也提到，「接下來要去醫院檢查看看結果如何。」視後續檢查狀況而定，林安可也可能面臨暫時脫離戰線的局面。