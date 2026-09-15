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全球財富管理市場快速成長，亞洲更成為客戶資產快速累積的重要區域。2026年上半年，渣打集團來自富裕客群的新資金流入達330億美元，帶動總資產管理規模（AUM）年成長達15%，台灣截至7月底，優先私人理財客戶數年成長逾4成，總資產規模更激增近7成，今（15）日更攜手萬事達卡，推出「Beyond世界之極卡」，只要每月平均往來資產餘額達3000萬元以上，即可獲邀成為持卡人，免3萬元年費，並提供亞洲線機票升等、餐飲10%回饋等回饋，希望更多高端財管客戶加入。渣打銀行總經理游天立表示，今年以來渣打銀行高資產新戶數快速成長。銀行內部調查也顯示，高資產客戶除了重視專業的財富管理能力外，也對獨特且高端的消費體驗展現高度興趣，並將其視為個人身分與生活風格的延伸。其中旅遊及精緻餐飲領域的個人化體驗與優惠，尤其受到優先私人理財客群青睞。因此，渣打特別推出「Beyond世界之極卡」，為優先私人理財客戶提供相關專屬禮遇。台灣也是渣打集團第4個推出「Beyond 世界之極卡」的重點市場，內部數據顯示，持有「Beyond 世界之極卡」的優先私人理財客戶，平均資產管理規模約為未持卡客戶的兩倍，顯示圍繞客戶核心需求的專屬體驗，已成為深耕客戶關係的最有效平台，並在既有優先私人理財服務的財富管理、旅遊餐飲及生活體驗之上，疊加出更高規格的尊榮禮遇萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文也指出，萬事達卡全球研究發現，富裕族群的消費重心正由「擁有」轉向「體驗」，59%的受訪者表示他們更願意將資源投入能豐富人生的精彩體驗，這次與渣打推出「Beyond世界之極卡」，正是著眼於富裕族群的每卡平均跨境消費金額，為一般消費者的3倍，憑藉萬事達卡遍布全球的旅遊、餐飲與生活品味禮遇資源，為渣打優先私人理財的客戶打造無縫接軌國際生活的尊榮體驗，開啟更寬廣的世界。專為優先私人理財客戶打造、採邀請制的「Beyond 世界之極卡」，以頂級餐飲、旅遊加上生活禮遇，國內消費最高1.25%、國外消費最高3%，還有餐飲消費最高10%現金回饋；另外更搭配精選米其林等級餐廳加碼美食金及臻選餐廳最優5折優惠，讓每一次品味饗宴更添驚喜。旅遊禮遇同樣全面升級，從國內差旅需求，可兌換8張高鐵票的首刷禮、國際旅行每年最多4張亞洲線機票升等商務艙，到可攜伴的無限次全球機場貴賓室使用權益、最高24次國內外機場接送、最多6次禮遇通關及機場周邊停車等多項權益 。