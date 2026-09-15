全球財富管理市場快速成長，亞洲更成為客戶資產快速累積的重要區域。2026年上半年，渣打集團來自富裕客群的新資金流入達330億美元，帶動總資產管理規模（AUM）年成長達15%，台灣截至7月底，優先私人理財客戶數年成長逾4成，總資產規模更激增近7成，今（15）日更攜手萬事達卡，推出「Beyond世界之極卡」，只要每月平均往來資產餘額達3000萬元以上，即可獲邀成為持卡人，免3萬元年費，並提供亞洲線機票升等、餐飲10%回饋等回饋，希望更多高端財管客戶加入。
渣打銀行總經理游天立表示，今年以來渣打銀行高資產新戶數快速成長。銀行內部調查也顯示，高資產客戶除了重視專業的財富管理能力外，也對獨特且高端的消費體驗展現高度興趣，並將其視為個人身分與生活風格的延伸。其中旅遊及精緻餐飲領域的個人化體驗與優惠，尤其受到優先私人理財客群青睞。因此，渣打特別推出「Beyond世界之極卡」，為優先私人理財客戶提供相關專屬禮遇。
台灣也是渣打集團第4個推出「Beyond 世界之極卡」的重點市場，內部數據顯示，持有「Beyond 世界之極卡」的優先私人理財客戶，平均資產管理規模約為未持卡客戶的兩倍，顯示圍繞客戶核心需求的專屬體驗，已成為深耕客戶關係的最有效平台，並在既有優先私人理財服務的財富管理、旅遊餐飲及生活體驗之上，疊加出更高規格的尊榮禮遇
萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文也指出，萬事達卡全球研究發現，富裕族群的消費重心正由「擁有」轉向「體驗」，59%的受訪者表示他們更願意將資源投入能豐富人生的精彩體驗，這次與渣打推出「Beyond世界之極卡」，正是著眼於富裕族群的每卡平均跨境消費金額，為一般消費者的3倍，憑藉萬事達卡遍布全球的旅遊、餐飲與生活品味禮遇資源，為渣打優先私人理財的客戶打造無縫接軌國際生活的尊榮體驗，開啟更寬廣的世界。
Beyond世界之極卡採邀請制 祭多項權益
專為優先私人理財客戶打造、採邀請制的「Beyond 世界之極卡」，以頂級餐飲、旅遊加上生活禮遇，國內消費最高1.25%、國外消費最高3%，還有餐飲消費最高10%現金回饋；另外更搭配精選米其林等級餐廳加碼美食金及臻選餐廳最優5折優惠，讓每一次品味饗宴更添驚喜。
旅遊禮遇同樣全面升級，從國內差旅需求，可兌換8張高鐵票的首刷禮、國際旅行每年最多4張亞洲線機票升等商務艙，到可攜伴的無限次全球機場貴賓室使用權益、最高24次國內外機場接送、最多6次禮遇通關及機場周邊停車等多項權益 。
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台灣也是渣打集團第4個推出「Beyond 世界之極卡」的重點市場，內部數據顯示，持有「Beyond 世界之極卡」的優先私人理財客戶，平均資產管理規模約為未持卡客戶的兩倍，顯示圍繞客戶核心需求的專屬體驗，已成為深耕客戶關係的最有效平台，並在既有優先私人理財服務的財富管理、旅遊餐飲及生活體驗之上，疊加出更高規格的尊榮禮遇
萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文也指出，萬事達卡全球研究發現，富裕族群的消費重心正由「擁有」轉向「體驗」，59%的受訪者表示他們更願意將資源投入能豐富人生的精彩體驗，這次與渣打推出「Beyond世界之極卡」，正是著眼於富裕族群的每卡平均跨境消費金額，為一般消費者的3倍，憑藉萬事達卡遍布全球的旅遊、餐飲與生活品味禮遇資源，為渣打優先私人理財的客戶打造無縫接軌國際生活的尊榮體驗，開啟更寬廣的世界。
Beyond世界之極卡採邀請制 祭多項權益
專為優先私人理財客戶打造、採邀請制的「Beyond 世界之極卡」，以頂級餐飲、旅遊加上生活禮遇，國內消費最高1.25%、國外消費最高3%，還有餐飲消費最高10%現金回饋；另外更搭配精選米其林等級餐廳加碼美食金及臻選餐廳最優5折優惠，讓每一次品味饗宴更添驚喜。
旅遊禮遇同樣全面升級，從國內差旅需求，可兌換8張高鐵票的首刷禮、國際旅行每年最多4張亞洲線機票升等商務艙，到可攜伴的無限次全球機場貴賓室使用權益、最高24次國內外機場接送、最多6次禮遇通關及機場周邊停車等多項權益 。